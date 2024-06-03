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Пьяных пассажиров в Екатеринбурге не пустили в пригородный поезд в Каменск-Уральский

Пьяных пассажиров в Екатеринбурге не пустили в пригородный поезд в Каменск-Уральский

3 июня 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге не пустили пьяных пассажиров в поезд, который должен был ехать в Каменск-Уральский. Инцидент произошел 1 июня 2024 года.

Два пожилых человека пытались сесть в поезд, при этом имея на руках билеты. Однако в общественный транспорт их не пустили, так как пассажирам запрещено употреблять алкоголь, находиться в салоне в нетрезвом состоянии, а также не соблюдать правила поведения, пишет KU66.RU.

При этом сотрудники транспорта в случае, если кто-то из пассажиров нарушает правила поведения в общественном транспорте, имеют право ликвидировать эти нарушения, а также привлекать пассажиров к ответственности.

Напомним, в самолете, который летел из Екатеринбурга в Красноярск, два пассажира поругались между собой. Один из них был в нетрезвом состоянии.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Транспорт#Каменск-Уральский#Ответственность#Пассажиры#ЧП#Общественный транспорт#Пригородный поезд#Правила поведения#18+#Екатеринбург#Инцидент#Нетрезвое состояние
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