Пьяных пассажиров в Екатеринбурге не пустили в пригородный поезд в Каменск-Уральский

Два пожилых человека пытались сесть в поезд, при этом имея на руках билеты. Однако в общественный транспорт их не пустили, так как пассажирам запрещено употреблять алкоголь, находиться в салоне в нетрезвом состоянии, а также не соблюдать правила поведения, пишет KU66.RU.