Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области

Проверка показала, что водитель Mitsubishi из Рудничного 13 раз нарушал ПДД и имеет четырехлетний стаж вождения. Мужчина управлял транспортным средством без записи в страховой полис и был привлечен к ответственности по статье 12.37 КоАП РФ. Водитель объяснил, что они с девушкой катались на машине, владелица которой — мать его подруги. При выезде на главную дорогу он не сразу заметил ВАЗ и не смог уйти от столкновения.