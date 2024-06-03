Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
По первичным данным, 22-летним водителем Mitsubishi не был соблюден приоритет на неконтролируемом пересечении дорог, что привело к столкновению с автомобилем ВАЗ под управлением 20-летнего водителя.
От удара водитель и пассажиры ВАЗа получили травмы и были госпитализированы. Водитель ВАЗа и пассажирка Mitsubishi отделались легкими травмами, которые осмотрели прибывшие на место врачи.
Во время столкновения участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.
Проверка показала, что водитель Mitsubishi из Рудничного 13 раз нарушал ПДД и имеет четырехлетний стаж вождения. Мужчина управлял транспортным средством без записи в страховой полис и был привлечен к ответственности по статье 12.37 КоАП РФ. Водитель объяснил, что они с девушкой катались на машине, владелица которой — мать его подруги. При выезде на главную дорогу он не сразу заметил ВАЗ и не смог уйти от столкновения.
Водитель ВАЗа из Краснотурьинска с однолетним стажем тоже имел историю нарушений и управлял незарегистрированным автомобилем — возбуждено дело по ч. 1.1. ст. 12.1 КоАП РФ. Из-за госпитализации гражданина освидетельствование будет проведено в медучреждении, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили плохое состояние дорожной разметки на месте аварии и поручили обслуживающей организации устранить недостатки в течение месяца.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать ПДД, совершать безопасные маневры и постоянно контролировать дорожную обстановку.
Напомним, ранее в поселке Свердловской области подросток попал в ДТП. Он скончался.