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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Родные пропавшего бойца СВО из Свердловской области не могут получить выплаты

Родные пропавшего бойца СВО из Свердловской области не могут получить выплаты

3 июня 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
Родственникам Ролана Валеева из деревни Златогорово Свердловской области, который пропал во время спецоперации, не удается добиться полагающихся выплат.

Сложности возникают при оформлении документов. Военнослужащий отправился на фронт в составе отряда добровольцев «Барс», сообщила изданию URA.RU одна из его родственниц, Ксения.

Девушка рассказала, что Ролан всегда любил свою Родину. Он присоединился к 15-му добровольческому отряду в марте 2023 года. После того как боец пропал, близкие обратились в воинскую часть за информацией о его местонахождении.

В ответ прислали уведомление, что рядовой Валеев числится пропавшим без вести после обстрела возле Красногоровки (ДНР). С того момента семья не может добиться выплат, так как нет официального подтверждения исчезновения. Останки не передают, документы, которые подтвердили бы его статус, не выдают.

Отсутствие информации о местонахождении Ролана усугубляет ситуацию. Ксения поделилась, что семья все еще надеется на то, что парень жив. Однако вестей о нем нет уже восемь месяцев. По словам родственницы из воинской части и Министерства обороны приходят формальные ответы.

Напомним, ранее еще одна семья в Свердловской области столкнулась с проблемами при получении выплат за смерть бойца на СВО.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Выплаты#Пропавшие#Екатеринбург#СВО#Спецоперация
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