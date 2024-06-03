Родные пропавшего бойца СВО из Свердловской области не могут получить выплаты

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Сложности возникают при оформлении документов. Военнослужащий отправился на фронт в составе отряда добровольцев «Барс», сообщила изданию URA.RU одна из его родственниц, Ксения.
Девушка рассказала, что Ролан всегда любил свою Родину. Он присоединился к 15-му добровольческому отряду в марте 2023 года. После того как боец пропал, близкие обратились в воинскую часть за информацией о его местонахождении.
В ответ прислали уведомление, что рядовой Валеев числится пропавшим без вести после обстрела возле Красногоровки (ДНР). С того момента семья не может добиться выплат, так как нет официального подтверждения исчезновения. Останки не передают, документы, которые подтвердили бы его статус, не выдают.
Отсутствие информации о местонахождении Ролана усугубляет ситуацию. Ксения поделилась, что семья все еще надеется на то, что парень жив. Однако вестей о нем нет уже восемь месяцев. По словам родственницы из воинской части и Министерства обороны приходят формальные ответы.
Напомним, ранее еще одна семья в Свердловской области столкнулась с проблемами при получении выплат за смерть бойца на СВО.