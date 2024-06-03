Родные пропавшего бойца СВО из Свердловской области не могут получить выплаты

В ответ прислали уведомление, что рядовой Валеев числится пропавшим без вести после обстрела возле Красногоровки (ДНР). С того момента семья не может добиться выплат, так как нет официального подтверждения исчезновения. Останки не передают, документы, которые подтвердили бы его статус, не выдают.