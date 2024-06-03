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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Сажаем, поливаем, рыхлим: лунный календарь садовода и огородника с 3 по 9 июня

Сажаем, поливаем, рыхлим: лунный календарь садовода и огородника с 3 по 9 июня

3 июня 2024, 12:53
Фото: tagilcity.ru
В первую неделю лета дел на огороде невпроворот. Опытные садоводы и дачники высаживают кабачки, огурцы и капусту, рыхлят и поливают растения, которые уже взошли.

Тот факт, что Луна влияет на урожай и рост растений, сегодня научно доказан, а потому важно учитывать при планировании садовых работ фазы спутника Земли.

  • 1-5 июня — Луна убывающая;
  • 6 июня — новолуние;
  • с 7 июня — Луна растущая.

Советы о том, какие работы лучше проводить на этой неделе, дает агроном Ксения Давыдова.

Фото: tagilcity.ru

3 июня — благоприятный день для посадок. Растения хорошо примутся, а в перспективе при надлежащем уходе дадут богатый урожай. Сажать можно как в теплицу и парник, так и в открытый грунт.

4 июня — день крайне благоприятен для полива.

5 июня — сегодня, напротив, поливать не стоит. Зато растения будут чрезвычайно благодарны вам за рыхление почвы.

6 июня — неблагоприятный период для огородных работ, «мертвый» сезон. С растениями и землей лучше не работать, однако можно заняться другими работами — уборкой мусора, покраской забора и т. д.

7 июня — Луна пошла в рост, а значит опять можно сажать и сеять, поливать и рыхлить. Благоприятный для любых работ день.

8 июня — день благоприятен для высадки капусты, помидоров, а также зелени — базилика и укропа.

9 июня — день благоприятен для посадки цветов. Можно также сажать капусту, огурцы и кабачки.

Ранее стало известно, какие работы на земле лучше проводить на Тимофея Грядочника.

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