Сажаем, поливаем, рыхлим: лунный календарь садовода и огородника с 3 по 9 июня

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Тот факт, что Луна влияет на урожай и рост растений, сегодня научно доказан, а потому важно учитывать при планировании садовых работ фазы спутника Земли.
Советы о том, какие работы лучше проводить на этой неделе, дает агроном Ксения Давыдова.
3 июня — благоприятный день для посадок. Растения хорошо примутся, а в перспективе при надлежащем уходе дадут богатый урожай. Сажать можно как в теплицу и парник, так и в открытый грунт.
4 июня — день крайне благоприятен для полива.
5 июня — сегодня, напротив, поливать не стоит. Зато растения будут чрезвычайно благодарны вам за рыхление почвы.
6 июня — неблагоприятный период для огородных работ, «мертвый» сезон. С растениями и землей лучше не работать, однако можно заняться другими работами — уборкой мусора, покраской забора и т. д.
7 июня — Луна пошла в рост, а значит опять можно сажать и сеять, поливать и рыхлить. Благоприятный для любых работ день.
8 июня — день благоприятен для высадки капусты, помидоров, а также зелени — базилика и укропа.
9 июня — день благоприятен для посадки цветов. Можно также сажать капусту, огурцы и кабачки.
Ранее стало известно, какие работы на земле лучше проводить на Тимофея Грядочника.