Шесть лет свердловчанки не могут завоевать корону международного конкурса «Мисс Офис»

За всю историю проекта с 2010 года полуфиналистками стали 23 жительницы Свердловской области, из них 7 стали финалистками и всего одна выиграла. Кстати, в 2015 году Наталия Гордеева из Нижнего Тагила прошла в полуфинал проекта. В 2024 году свердловские офисные работницы вновь смогут попытаться попасть на финал в Москве: кастинг в Екатеринбурге состоится уже 29 июня, для участия в нем претенденткам нужно лишь заполнить анкету.