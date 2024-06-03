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Шесть лет свердловчанки не могут завоевать корону международного конкурса «Мисс Офис»

Шесть лет свердловчанки не могут завоевать корону международного конкурса «Мисс Офис»

3 июня 2024, 09:29
Фото: missoffice.org
С 2019 года свердловчанки не могут завоевать корону международного конкурс «Мисс Офис». Последний раз свердловчанка одержала победу в 2018 году, ей была жительница Екатеринбурга Алена Титова.

За всю историю проекта с 2010 года полуфиналистками стали 23 жительницы Свердловской области, из них 7 стали финалистками и всего одна выиграла. Кстати, в 2015 году Наталия Гордеева из Нижнего Тагила прошла в полуфинал проекта. В 2024 году свердловские офисные работницы вновь смогут попытаться попасть на финал в Москве: кастинг в Екатеринбурге состоится уже 29 июня, для участия в нем претенденткам нужно лишь заполнить анкету.

Поддерживать землячек на кастинге 29 июня в Екатеринбурге будет Надежда Антоненко, финалистка «Мисс Офис — 2023». В финал проекта в 2024 году она смогла попасть, обойдя более 30 тысяч участниц. В этом году у Надежды новая роль — членство в жюри первого отборочного этапа. Возможно, именно свердловчанка в 2024 году сможет победить в конкурсе и завоевать 3 млн рублей, — рассказывают TagilCity.ru  организаторы конкурса «Мисс Офис».
Надежда АнтоненкоНадежда Антоненко
Надежда Антоненко
Фото: missoffice.org

Голосование за самую популярную участницу регионального кастинга в 2023 году проходило на TagilCity.ru, а его победительница Полина Хлобыстова рассказала в интервью с редакцией о своих увлечениях и работе.

Инженер и претендентка на звание «Мисс Офис» Полина Хлобыстова о работе и танцах
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