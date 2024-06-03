Сложная обстановка с лесными пожарами прогнозируется в Свердловской области

На данный момент начинается летняя часть лесопожарного сезона. Сложная ситуация ожидается более чем в 20 регионах, в том числе Курганской области и Якутии. Напряженный период будет во второй половине июня. В эти дни обычно происходит наибольшее число возгораний и увеличиваются площади огня, пишут «Известия» со ссылкой на главу Рослесхоза Ивана Советникова.