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Сложная обстановка с лесными пожарами прогнозируется в Свердловской области

Сложная обстановка с лесными пожарами прогнозируется в Свердловской области

3 июня 2024, 07:00
Тяжелая обстановка с лесными пожарами прогнозируется на территории Свердловской области. В целом по России могут пострадать многие регионы.

На данный момент начинается летняя часть лесопожарного сезона. Сложная ситуация ожидается более чем в 20 регионах, в том числе Курганской области и Якутии. Напряженный период будет во второй половине июня. В эти дни обычно происходит наибольшее число возгораний и увеличиваются площади огня, пишут «Известия» со ссылкой на главу Рослесхоза Ивана Советникова.

Напомним, в Свердловской области не прекращается действие противопожарного режима. Он был введен 12 апреля. В этот период запрещается жечь мусор, разводить открытый огонь и останавливаться вне специальных туристических мест. Также ранее жителям региона было запрещено посещать леса.

#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Лес#Возгорание#Природа#Екатеринбург#Рослесхоз
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