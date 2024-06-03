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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

В Свердловскую область приедут сотни детей из обстреливаемых регионов

Сотни детей из обстреливаемых регионов примет Свердловская область

3 июня 2024, 15:29

В Свердловскую область приедут сотни детей из обстреливаемых регионов

Дети из ДНР и Белгородской области будут отдыхать в свердловских оздоровительных лагерях.

Всего регион примет 476 детей, проинформировал в понедельник, 3 июня, замминистра образования Евгений Бирюк.

300 ребят — жители Белгородчины, остальные прибудут из Донецкой Народной Республики, пояснил Бирюк.

А всего в Свердловской области в рамках летней оздоровительной кампании отдохнут порядка 464 тысяч ребят, в основном школьного возраста. Наиболее востребованное направление среди детей и родителей — лагеря дневного пребывания. Здесь планирует провести время около 130 тысяч детей.

Ранее стало известно, что в свердловских лагерях надзорные ведомства выявили 375 нарушений.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Дети#Отдых#Свердловская область#Детский лагерь#Загородный лагерь#ДНР#Екатеринбург#Белгородская область
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