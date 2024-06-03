Сотни детей из обстреливаемых регионов примет Свердловская область

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Всего регион примет 476 детей, проинформировал в понедельник, 3 июня, замминистра образования Евгений Бирюк.
300 ребят — жители Белгородчины, остальные прибудут из Донецкой Народной Республики, пояснил Бирюк.
А всего в Свердловской области в рамках летней оздоровительной кампании отдохнут порядка 464 тысяч ребят, в основном школьного возраста. Наиболее востребованное направление среди детей и родителей — лагеря дневного пребывания. Здесь планирует провести время около 130 тысяч детей.
Ранее стало известно, что в свердловских лагерях надзорные ведомства выявили 375 нарушений.