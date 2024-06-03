Сотни детей из обстреливаемых регионов примет Свердловская область

А всего в Свердловской области в рамках летней оздоровительной кампании отдохнут порядка 464 тысяч ребят, в основном школьного возраста. Наиболее востребованное направление среди детей и родителей — лагеря дневного пребывания. Здесь планирует провести время около 130 тысяч детей.