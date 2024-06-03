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Updated Сегодня, 10:14

Стали известны подробности поисков найденного мертвым свердловского дальнобойщика

Стали известны подробности поисков найденного мертвым свердловского дальнобойщика

3 июня 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, где было найдено тело погибшего в Перми дальнобойщика из Свердловской области. Подробности рассказал один из очевидцев.

Тело водителя нашли в коллекторе, расположенном неподалеку от парковки для грузовиков на улице Героев Хасана. Мужчину обнаружили в перевернутом положении, сообщил свидетель происшествия.

Владимир, житель Перми рассказал, что водосточный канал расположен рядом с местом стоянки грузовых автомобилей. Именно там и был найден погибший. Канал был накрыт пластиковой крышкой, а тело лежало вниз головой. По словам свидетеля погибший находился в канале с 9 мая, даты начала поисков, пишет Ура.ру.

Напомним, 8 мая дальнобойщик оставил свой грузовик с работающим двигателем на парковке и пропал. Поиски мужчины начались после того, как руководство транспортной компании обнаружило, что он не покинул парковку и не приступил к доставке товара.

По информации «КП-Пермь» вечером того же дня дальнобойщик с другом посетил кафе рядом со стоянкой, после чего пошел отдыхать в свой грузовик. Утром коллега неоднократно пытался связаться с пропавшим, однако все попытки оказались тщетными.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Свердловская область#Поиск#Погибшие#Пропавшие#Дальнобойщик#18+#Екатеринбург
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