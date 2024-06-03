Стали известны подробности поисков найденного мертвым свердловского дальнобойщика

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Тело водителя нашли в коллекторе, расположенном неподалеку от парковки для грузовиков на улице Героев Хасана. Мужчину обнаружили в перевернутом положении, сообщил свидетель происшествия.
Владимир, житель Перми рассказал, что водосточный канал расположен рядом с местом стоянки грузовых автомобилей. Именно там и был найден погибший. Канал был накрыт пластиковой крышкой, а тело лежало вниз головой. По словам свидетеля погибший находился в канале с 9 мая, даты начала поисков, пишет Ура.ру.
Напомним, 8 мая дальнобойщик оставил свой грузовик с работающим двигателем на парковке и пропал. Поиски мужчины начались после того, как руководство транспортной компании обнаружило, что он не покинул парковку и не приступил к доставке товара.
По информации «КП-Пермь» вечером того же дня дальнобойщик с другом посетил кафе рядом со стоянкой, после чего пошел отдыхать в свой грузовик. Утром коллега неоднократно пытался связаться с пропавшим, однако все попытки оказались тщетными.