Стали известны подробности поисков найденного мертвым свердловского дальнобойщика

Владимир, житель Перми рассказал, что водосточный канал расположен рядом с местом стоянки грузовых автомобилей. Именно там и был найден погибший. Канал был накрыт пластиковой крышкой, а тело лежало вниз головой. По словам свидетеля погибший находился в канале с 9 мая, даты начала поисков, пишет Ура.ру.