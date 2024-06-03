Творог дороже мяса. В Свердловской области подорожали молочные продукты

По данным Свердловскстата, цена за килограмм творога достигла 426,99 рубля за килограмм (даже свинина стоит дешевле — 352,64 рубля за килограмм). Стоимость сметаны достигла отметки в 285,68 рубля за килограмм, в то время как цена за литр пастеризованного молока с жирностью 2,5-3,2% поднялась до 72,45 рубля. Стерилизованное молоко стоит еще дороже — 99,59 рубля.