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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В Свердловской области подорожали молочные продукты

Творог дороже мяса. В Свердловской области подорожали молочные продукты

3 июня 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области подорожали молочные продукты

Молочная продукция в Свердловской области подорожала. Теперь цена на творог выше, чем на свинину.

По данным Свердловскстата, цена за килограмм творога достигла 426,99 рубля за килограмм (даже свинина стоит дешевле — 352,64 рубля за килограмм). Стоимость сметаны достигла отметки в 285,68 рубля за килограмм, в то время как цена за литр пастеризованного молока с жирностью 2,5-3,2% поднялась до 72,45 рубля. Стерилизованное молоко стоит еще дороже — 99,59 рубля.

В начале года цены были ниже: один литр пастеризованного молока стоил 70,25 рубля в январе, 71,83 рубля — в феврале.

Ранее сообщалось о повышении стоимости лука на 14%.

#Ирина Кирилова#Экономика#Цены#Свердловская область#Статистика#Молоко#Подорожание#Екатеринбург
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