УХП в Нижнем Тагиле накажут за несполнение нарушений по выбросам в воду и воздух

Через некоторое время специалисты вернулись, чтобы проверить, выполнены ли все условия. Однако предприятие ничего не устранило. Теперь оно и его должностные лица будут наказаны. УХП получило новое предписание и теперь его ожидает повторная проверка, сообщили в Уральском управлении Росприроднадзора.