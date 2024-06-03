УХП в Нижнем Тагиле накажут за несполнение нарушений по выбросам в воду и воздух

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Специалисты ведомства во время одной из проверок специалисты обнаружили нарушения. Они были связаны с выбросами вредных веществ в воду и воздух. Предприятие обязали устранить нарушения.
Через некоторое время специалисты вернулись, чтобы проверить, выполнены ли все условия. Однако предприятие ничего не устранило. Теперь оно и его должностные лица будут наказаны. УХП получило новое предписание и теперь его ожидает повторная проверка, сообщили в Уральском управлении Росприроднадзора.
Напомним, 1 июня жители Нижнего Тагила сообщали о выбросах с еще одного предприятия-загрязнителя — ЕВРАЗ НТМК. Горожане предложили занести его в черный список за регулярные выбросы.