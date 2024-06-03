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УХП в Нижнем Тагиле накажут за несполнение нарушений по выбросам в воду и воздух

УХП в Нижнем Тагиле накажут за несполнение нарушений по выбросам в воду и воздух

3 июня 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney
Предприятие ПАО «Уралхимпласт» и его должностных лиц привлекут к административной ответственности за неисполнение предписания Росприроднадзора.

Специалисты ведомства во время одной из проверок специалисты обнаружили нарушения. Они были связаны с выбросами вредных веществ в воду и воздух. Предприятие обязали устранить нарушения.

Через некоторое время специалисты вернулись, чтобы проверить, выполнены ли все условия. Однако предприятие ничего не устранило. Теперь оно и его должностные лица будут наказаны. УХП получило новое предписание и теперь его ожидает повторная проверка, сообщили в Уральском управлении Росприроднадзора.

Напомним, 1 июня жители Нижнего Тагила сообщали о выбросах с еще одного предприятия-загрязнителя — ЕВРАЗ НТМК. Горожане предложили занести его в черный список за регулярные выбросы.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Нарушения#Предписание#Уралхимпласт#Росприроднадзор#УХП#Екатеринбург
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