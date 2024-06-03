Ускользающая корона, предприятия-загрязнители, смерть 31-летнего тренера и драка

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Published Сегодня, 16:58
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С 2019 года жительницы Свердловской области не могут завоевать корону престижного международного конкурса «Мисс Офис». Последней победительницей из региона стала екатеринбурженка Алена Титова — она получила корону в 2018 году. В этом году свердловчанки снова будут пытать удачу: кастинг состоится 29 июня.
TagilCity.ru подводит экологические итоги недели и констатирует, что за прошедшие семь дней местные предприятия неоднократно кошмарили жителей выбросами. До 3 июня в городе был установлен режим НМУ, смог плохо рассеивался, а тагильчане писали гневные посты в соцсетях. Также Росприроднадзор выдал предписание ВГОК об устранении нарушений, однако предприятие его проигнорировало.
В Нижнем Тагиле после инсульта скончался молодой баскетбольный арбитр и тренер Павел Голованенко, преподаватель спортивной школы «Старый соболь». Павлу был всего 31 год. После перенесенного кровоизлияния в мозг он впал в кому, из которой уже не вышел.
На Гальянке в Тагиле продолжаются работы по возведению культурно-образовательного центра: подрядчик активно занимается возведением первого корпуса. Здесь рабочие заканчивают монтаж конструкций и скоро начнут строить второй этаж. Также к будущему зданию прокладывают коммуникации.
21-летняя жительница Нижнего Тагила принимает участие в ТВ-шоу «Мистер Х» на телеканале «Пятница». Наталья Копысова борется за внимание потенциального жениха. Но когда мужчина пригласил на встречу тет-а-тет не ее, а другую претендентку, тагильчанка вышла из себя и дала сопернице пощечину.