Ускользающая корона, предприятия-загрязнители, смерть 31-летнего тренера и драка

В Нижнем Тагиле после инсульта скончался молодой баскетбольный арбитр и тренер Павел Голованенко, преподаватель спортивной школы «Старый соболь». Павлу был всего 31 год. После перенесенного кровоизлияния в мозг он впал в кому, из которой уже не вышел.