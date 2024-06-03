В деле задержанного в игровом клубе жителя Нижнего Тагила появились новые статьи

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Следователи заподозрили тагильчанина в приобретении оружия, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и разбое. Однако по ним ему пока не предъявлено обвинение, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Также молодому человеку был продлен срок ареста. Он останется в СИЗО до 20 июля.
Напомним, 22-летний молодой человек был задержан в компьютерном клубе. Его обвинили в грабеже. Инци Однако потерпевший решил заявить об этом только спустя два года.