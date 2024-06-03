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В деле задержанного в игровом клубе жителя Нижнего Тагила появились новые статьи

В деле задержанного в игровом клубе жителя Нижнего Тагила появились новые статьи

3 июня 2024, 08:13
Фото: 1MI
Еще три статьи УК РФ появились в деле 22-летнего жителя Нижнего Тагила (Свердловская область). Молодой человек был задержан еще в апреле 2024 года в компьютерном клубе.

Следователи заподозрили тагильчанина в приобретении оружия, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и разбое. Однако по ним ему пока не предъявлено обвинение, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Также молодому человеку был продлен срок ареста. Он останется в СИЗО до 20 июля.

Напомним, 22-летний молодой человек был задержан в компьютерном клубе. Его обвинили в грабеже. Инци Однако потерпевший решил заявить об этом только спустя два года.

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