В Кольцово объяснили причину столпотворения в международном терминале

Причиной этого стало смещение графиков прибытия авиарейсов из курортных направлений, сообщили в аэропорту. В результате одновременно в аэропорт прибыли несколько самолетов. Это привело к тому, что в зоне паспортного контроля оказались сразу более тысячи пассажиров.