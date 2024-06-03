В Кольцово объяснили причину столпотворения в международном терминале

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Причиной этого стало смещение графиков прибытия авиарейсов из курортных направлений, сообщили в аэропорту. В результате одновременно в аэропорт прибыли несколько самолетов. Это привело к тому, что в зоне паспортного контроля оказались сразу более тысячи пассажиров.
По словам одной из пассажирок, стоять пришлось больше часа. За это время багаж уже был выдан.
Напомним, ранее огромные очереди появились у поликлиник Екатеринбурга. Причиной стало то, что родители массово пришли получат справки в лагерь для детей.