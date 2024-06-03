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Updated Сегодня, 03:51

В аэропорту Екатеринбурга назвали причину очередей в международном терминале

В Кольцово объяснили причину столпотворения в международном терминале

3 июня 2024, 03:50
Фото: 1MI

В аэропорту Екатеринбурга назвали причину очередей в международном терминале

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пассажиры стояли в огромной очереди утром 3 июня. Они прилетели из-за границы и долго ждали прохождения паспортного контроля и свой багаж.

Причиной этого стало смещение графиков прибытия авиарейсов из курортных направлений, сообщили в аэропорту. В результате одновременно в аэропорт прибыли несколько самолетов. Это привело к тому, что в зоне паспортного контроля оказались сразу более тысячи пассажиров.

По словам одной из пассажирок, стоять пришлось больше часа. За это время багаж уже был выдан.

Напомним, ранее огромные очереди появились у поликлиник Екатеринбурга. Причиной стало то, что родители массово пришли получат справки в лагерь для детей.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Очередь#Кольцово#Аэропорт#Толпа#Люди#Екатеринбург
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