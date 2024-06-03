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В первый день лета перед экодомом в Нижнем Тагиле появились цветы

В первый день лета перед экодомом в Нижнем Тагиле появились цветы

3 июня 2024, 09:27
Фото: «Рифей»
Команда экодома «Народный» в Нижнем Тагиле решила отметить День защиты детей высадкой цветочной рассады, рисунками на асфальте, экологическими играми и мастер-классами по изготовлению браслетов и раскрашиванию одежды. В акции приняли участие более 300 жителей города.

1 июня в экоцентре прошел день открытых дверей: любой желающий мог принять участие в программе, организованной специально по случаю Дня защиты детей. Праздник получил название «Дети — цветы жизни» и стал уже второй уличной акцией «Народного» (первая проходила в феврале при температуре ниже 20 градусов Цельсия и включала в себя выставку спецтехники по работе с ТКО). Организаторы летнего экомероприятия заказали 120 кустов рассады и установили на площадке перед зданием уличные вазоны. Цветники тагильчане оформили всего за час. После этого дети и взрослые рисовали мелками на асфальте экологию будущего. Вскоре перед экодомом красовались 45 ярких иллюстраций.

Можно с уверенностью сказать, что все участники пленэра — оптимисты — никто не представляет наше будущее без рек, лесов и цветов, — рассказала руководитель проекта экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Фото: «Рифей»

Наибольший интерес у юных жителей Нижнего Тагила вызвали экосостязания и мастер-классы. Ребята приняли участие в квесте и в обучающих занятиях по изготовлению открыток, браслетов и раскрашиванию футболок. Самым маленьким гостям едва исполнилось три года, но они тоже смогли порадовать мам сувенирами, сделанными своими руками. Все присутствующие получили сладкие подарки и полезные сувениры — бутылки для воды и горшочки для посадки растений.

Примечательно, что именно в этот день экодом «Народный» принял рекордное количество вторичного сырья, рассказали в пресс-службе регионального оператора. Семьи с детьми принесли в центр стеклянную посуду, а спортсмены базы «Спартак» — собранный картон.

Фото: «Рифей»

Ближайшие мастер-классы от экодома «Народный», куда смогут попасть все желающие, пройдут в пятницу в нижнетагильском музее ИЗО в рамках проекта «Зеленый день».

Ранее TagilCity.ru рассказывал об итогах весенних субботников в Свердловской области, благодаря которым региональный оператор вывез на полигон более трех тысяч кубометров отходов.

Итоги весенних субботников: лидером по сбору ТКО стал Нижний Тагил
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Праздник#Отходы#Квест#Программа#Цветники#День защиты детей#Полигон#Сувениры#Субботники#Екатеринбург#ТКО#Мастер-классы#Открытки#Экодом#Рассада
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