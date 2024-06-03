В первый день лета перед экодомом в Нижнем Тагиле появились цветы

1 июня в экоцентре прошел день открытых дверей: любой желающий мог принять участие в программе, организованной специально по случаю Дня защиты детей. Праздник получил название «Дети — цветы жизни» и стал уже второй уличной акцией «Народного» (первая проходила в феврале при температуре ниже 20 градусов Цельсия и включала в себя выставку спецтехники по работе с ТКО). Организаторы летнего экомероприятия заказали 120 кустов рассады и установили на площадке перед зданием уличные вазоны. Цветники тагильчане оформили всего за час. После этого дети и взрослые рисовали мелками на асфальте экологию будущего. Вскоре перед экодомом красовались 45 ярких иллюстраций.