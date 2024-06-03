В СК проверят рабочих из Свердловской области, требующих от бабушки 400 тысяч

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Доклад о процессе и итогах проверки предоставит врио Константин Мирошниченко. Исполнение поручения главы ведомства и ход проверки поставлены на контроль, рассказали в пресс-службе свердловского СК.
Напомним, между семьей, которая живет в селе Тыгиш, и строителями из Цыганского поселка в Екатеринбурге произошел конфликт из-за денег. Семейство наняло рабочих для установки забора.
Изначально стоимость работ составляла 230 тысяч. Однако, когда установка забора была закончена, рабочие потребовали еще 400 тысяч, которых у екатеринбуржцев не было. Строители после этого частично разрушили ограждение и угрожали расправой.