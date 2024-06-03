tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В СК проверят рабочих из Свердловской области, требующих от бабушки 400 тысяч

В СК проверят рабочих из Свердловской области, требующих от бабушки 400 тысяч

3 июня 2024, 12:11
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин велел организовать проверку по информации о рабочих в Екатеринбурге, которые запросили за установку забора 400 тысяч вместо 230 тысяч рублей.

Доклад о процессе и итогах проверки предоставит врио Константин Мирошниченко. Исполнение поручения главы ведомства и ход проверки поставлены на контроль, рассказали в пресс-службе свердловского СК.

Напомним, между семьей, которая живет в селе Тыгиш, и строителями из Цыганского поселка в Екатеринбурге произошел конфликт из-за денег. Семейство наняло рабочих для установки забора.

Изначально стоимость работ составляла 230 тысяч. Однако, когда установка забора была закончена, рабочие потребовали еще 400 тысяч, которых у екатеринбуржцев не было. Строители после этого частично разрушили ограждение и угрожали расправой.

Академия красоты собрала деньги на обучение с жителей Екатеринбурга. Курсов не было
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался делом о нелегальной свалке в ЕкатеринбургеМошенники в Свердловской области добрались до счетов родителей через детейЖители Екатеринбурга требуют деньги с бабушки за установленный забор
#Елизавета Зиборова#Проверка#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Семья#Ограждение#ЧП#Конфликт#Рабочие#Забор#Строители#Цыганский поселок#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Инцидент#СК
Подпишитесь
Шесть лет свердловчанки не могут завоевать корону международного конкурса «Мисс Офис»
Сегодня, 09:29
Невозможно поверить: в возрасте 31 года умер тагильский тренер Павел Голованенко
Сегодня, 11:40
Творог дороже мяса. В Свердловской области подорожали молочные продукты
Сегодня, 07:44
ВГОК загрязняет воздух и игнорирует предписания, выбросы с НТМК накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 07:01
Первенство Свердловской области по легкой атлетике: победы тагильских спортсменов
Сегодня, 10:08
Владелец «Жизньмарта» планирует судиться с поставщиком зараженной еды в Екатеринбурге
Сегодня, 12:49
"