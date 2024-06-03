В Свердловской области обнаружен природный пожар на площади 2 гектара

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Природное возгорание было обнаружено в ночное время. Сотрудники МЧС устраняют возникший огонь, рассказали в «Авиалесоохране» Свердловской области.
Пожароопасный режим был введен в области в апреле 2024 года.
Напомним, 30 мая 2024 года жителям Свердловской области было запрещено посещать леса региона в связи с пожароопасной ситуацией. Такое решение приняли, чтобы предотвратить ухудшение обстановки.
При этом новые ограничения по посещению лесных массивов не распространяются на людей, которым по работе приходится бывать в лесах.