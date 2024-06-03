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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Свердловской области обнаружен природный пожар на площади 2 гектара

В Свердловской области обнаружен природный пожар на площади 2 гектара

3 июня 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
Небольшой природный пожар обнаружили в Свердловской области 2 июня 2024 года. Площадь возгорания — 1 гектар.

Природное возгорание было обнаружено в ночное время. Сотрудники МЧС устраняют возникший огонь, рассказали в «Авиалесоохране» Свердловской области.

Пожароопасный режим был введен в области в апреле 2024 года.

Напомним, 30 мая 2024 года жителям Свердловской области было запрещено посещать леса региона в связи с пожароопасной ситуацией. Такое решение приняли, чтобы предотвратить ухудшение обстановки.

При этом новые ограничения по посещению лесных массивов не распространяются на людей, которым по работе приходится бывать в лесах.

Сложная обстановка с лесными пожарами прогнозируется в Свердловской области
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