ВГОК загрязняет воздух и игнорирует предписания, выбросы с НТМК накрыли Нижний Тагил

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Смог накрыл Нижний Тагил почти на неделю. Дни НМУ первой степени были объявлены с 20:00 29 мая до этого же времени 3 июня. В городском воздухе в этот период плохо рассеиваются опасные вещества. Также в городе потеплело до +24 градусов.
Сотрудники Росприроднадзора выявили различные нарушения на ВГОКе и предписали в течение установленного срока их ликвидировать. Однако предприятие не отреагировало на предписание.
Из-за этого в ведомстве решили привлечь руководство завода к ответственности. Кроме того, они все еще должны устранить все найденные нарушения перед повторной проверкой специалистов.
Ночью 31 мая в Нижнем Тагиле снова распространились выбросы с предприятия ЕВРАЗ НТМК, когда уже действовал режим НМУ. Особенно отчетливо дымку было видно в Дзержинском районе. Жители Вагонки также пожаловались на аллергическую реакцию из-за выбросов.
Выбросы с металлургического комбината были также ночью 1 июня. В связи с этим тагильчане были вынуждены держать окна закрытыми.