ВГОК загрязняет воздух и игнорирует предписания, выбросы с НТМК накрыли Нижний Тагил

Смог накрыл Нижний Тагил почти на неделю. Дни НМУ первой степени были объявлены с 20:00 29 мая до этого же времени 3 июня. В городском воздухе в этот период плохо рассеиваются опасные вещества. Также в городе потеплело до +24 градусов.