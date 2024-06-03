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ВГОК загрязняет воздух и игнорирует предписания, выбросы с НТМК накрыли Нижний Тагил

ВГОК загрязняет воздух и игнорирует предписания, выбросы с НТМК накрыли Нижний Тагил

3 июня 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney
Жители Нижнего Тагила жалуются на неприятный запах с ЕВРАЗ НТМК, а ВГОК игнорирует предписания Росприроднадзора. Кроме того, Нижний Тагил накрыл смог на шесть дней во время НМУ. Экоитоги с 29 по 31 мая 2024 года.

Смог накрыл Нижний Тагил почти на неделю. Дни НМУ первой степени были объявлены с 20:00 29 мая до этого же времени 3 июня. В городском воздухе в этот период плохо рассеиваются опасные вещества. Также в городе потеплело до +24 градусов.

Смог накроет Нижний Тагил на шесть дней
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Сотрудники Росприроднадзора выявили различные нарушения на ВГОКе и предписали в течение установленного срока их ликвидировать. Однако предприятие не отреагировало на предписание.

ВГОК в Нижнем Тагиле наказан за неисправленные нарушения в области охраны воздуха
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Из-за этого в ведомстве решили привлечь руководство завода к ответственности. Кроме того, они все еще должны устранить все найденные нарушения перед повторной проверкой специалистов.

ВГОК загрязняет воздух Нижнего Тагила и игнорирует предписание
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Ночью 31 мая в Нижнем Тагиле снова распространились выбросы с предприятия ЕВРАЗ НТМК, когда уже действовал режим НМУ. Особенно отчетливо дымку было видно в Дзержинском районе. Жители Вагонки также пожаловались на аллергическую реакцию из-за выбросов.

Выбросы с ЕВРАЗ НТМК в дни НМУ накрыли Нижний Тагил
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Выбросы с металлургического комбината были также ночью 1 июня. В связи с этим тагильчане были вынуждены держать окна закрытыми.

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