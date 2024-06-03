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Владелец «Жизньмарта» планирует судиться с поставщиком зараженной еды в Екатеринбурге

Владелец «Жизньмарта» планирует судиться с поставщиком зараженной еды в Екатеринбурге

3 июня 2024, 12:49
Фото: 1MI
Владелец сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко планирует подать иск в суд к поставщику, у которого трудились зараженные сальмонеллой сотрудники. Это стало причиной отравления почти двух десятков человек.

Зайченко рассказал, что сальмонеллой были заражены да сотрудника одного поставщика. С этой и другими компаниями договора были разорваны. Теперь подготавливаются иски в суд, сообщил Зайченко в своем Telegram-канале.

Напомним, о том, что 18 человек отравились после обедов в «Жизньмарте» стало известно в конце мая. Владелец сети тогда заявил, что каждый пострадавший получит по одному миллиону рублей.

Роспотребнадзором по итогу было закрыто минимум 4 фабрики, которые поставляли продукты в «Жизньмарт». Санврачи продолжают проверки.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Суд#Иск#Поставщик#Отравление#Екатеринбург#Жизньмарт#Массовое отравление в "Жизньмарте" в Екатеринбурге
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