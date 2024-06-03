Владелец «Жизньмарта» планирует судиться с поставщиком зараженной еды в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Зайченко рассказал, что сальмонеллой были заражены да сотрудника одного поставщика. С этой и другими компаниями договора были разорваны. Теперь подготавливаются иски в суд, сообщил Зайченко в своем Telegram-канале.
Напомним, о том, что 18 человек отравились после обедов в «Жизньмарте» стало известно в конце мая. Владелец сети тогда заявил, что каждый пострадавший получит по одному миллиону рублей.
Роспотребнадзором по итогу было закрыто минимум 4 фабрики, которые поставляли продукты в «Жизньмарт». Санврачи продолжают проверки.