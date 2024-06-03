Водитель автомобиля съехал с дороги и погиб на трассе село Елань — деревня Антонова

Мужчина скончался на месте происшествия. Ранее он был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде. На момент данного ДТП срок лишения прав истек, однако право управлять автомобилем он не восстановил. В момент аварии свердловчанин не был пристегнут ремнем безопасности.