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Водитель автомобиля съехал с дороги и погиб на трассе село Елань — деревня Антонова

Водитель автомобиля съехал с дороги и погиб на трассе село Елань — деревня Антонова

3 июня 2024, 05:35
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель автомобиля ВАЗ съехал с дороги с опрокидыванием на забор. В результате ДТП мужчина погиб. Авария произошла на трассе в Талицком районе 1 июня 2024 года.

Автомобилист, двигаясь по трассе, не осуществлял контроль движения и в какой-то момент съехал с дороги. Машина опрокинулась на забор жилого дома, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Мужчина скончался на месте происшествия. Ранее он был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде. На момент данного ДТП срок лишения прав истек, однако право управлять автомобилем он не восстановил. В момент аварии свердловчанин не был пристегнут ремнем безопасности.

Напомним, 13-летний мальчик под Богдановичем, ехавший на питбайке, влетел в автомобиль. В результате столкновения подросток погиб.

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