Водитель автомобиля съехал с дороги и погиб на трассе село Елань — деревня Антонова

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Автомобилист, двигаясь по трассе, не осуществлял контроль движения и в какой-то момент съехал с дороги. Машина опрокинулась на забор жилого дома, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
Мужчина скончался на месте происшествия. Ранее он был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде. На момент данного ДТП срок лишения прав истек, однако право управлять автомобилем он не восстановил. В момент аварии свердловчанин не был пристегнут ремнем безопасности.
Напомним, 13-летний мальчик под Богдановичем, ехавший на питбайке, влетел в автомобиль. В результате столкновения подросток погиб.