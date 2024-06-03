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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Закон об иноагентах в Грузии вступил в силу

3 июня 2024, 12:11
В Грузии заработал новый закон, который называется «О прозрачности иностранного влияния». Этот закон был подписан председателем парламента Шалвой Папуашвили. Он был подписан 3 июня, как сообщает телеканал Mtavari.

Главная цель этого закона — обеспечить устойчивость политической, экономической и социальной системы Грузии к вмешательству из других стран. Как заявил политик, закон о прозрачности иностранного влияния уже вступил в силу.

Теперь закон об иноагентах будет опубликован в «Законодательном вестнике» на следующий день. Затем в течение двух месяцев Министерство юстиции разработает все необходимые правила и запустит специальный реестр на своем сайте. Все организации, которые получили более 20% финансирования от иностранных источников, будут обязаны зарегистрироваться в этой системе и указать информацию о своих финансах за 2023 год.

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