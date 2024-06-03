Закон об иноагентах в Грузии вступил в силу

Теперь закон об иноагентах будет опубликован в «Законодательном вестнике» на следующий день. Затем в течение двух месяцев Министерство юстиции разработает все необходимые правила и запустит специальный реестр на своем сайте. Все организации, которые получили более 20% финансирования от иностранных источников, будут обязаны зарегистрироваться в этой системе и указать информацию о своих финансах за 2023 год.