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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Женщину в Екатеринбурге обвиняют в издевательствах над приемными детьми

Женщину в Екатеринбурге обвиняют в издевательствах над приемными детьми

3 июня 2024, 11:04
Фото: 1MI
Женщина в Екатеринбурге избивала 13-летнего брата и 11-летнюю сестру, которые находились у нее под опекой. Насилие над детьми она совершала с сентября по декабрь 2022 года, а также весной 2024 года.

По словам очевидца, обвиняемая избивала детей по незначительным причинам. Когда она впервые начала бить подопечных, они жили в населенном пункте Полевского района, а последнее время — в Екатеринбурге, пишет Ура.ру.

В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело. Сейчас она под подпиской о невыезде. Где в настоящее время пребывают дети — не сообщается.

Напомним, в июне 2023 года выяснилось, что многодетная опекун регулярно избивала шестилетнего Далера. Мальчик умер в конце 2022 года. В его убийстве обвиняют опекуна. Также следствие подозревает в истязаниях и мужа задержанной.

Опекуну погибшего Далера в Екатеринбурге продлили арест
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#Елизавета Зиборова#Дети#Полиция#Уголовное дело#Насилие#Криминал#Издевательства#Приемные дети#ЧП#Истязание#18+#Екатеринбург#Инцидент#Избиения#Опекун
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