Женщину в Екатеринбурге обвиняют в издевательствах над приемными детьми

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По словам очевидца, обвиняемая избивала детей по незначительным причинам. Когда она впервые начала бить подопечных, они жили в населенном пункте Полевского района, а последнее время — в Екатеринбурге, пишет Ура.ру.
В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело. Сейчас она под подпиской о невыезде. Где в настоящее время пребывают дети — не сообщается.
Напомним, в июне 2023 года выяснилось, что многодетная опекун регулярно избивала шестилетнего Далера. Мальчик умер в конце 2022 года. В его убийстве обвиняют опекуна. Также следствие подозревает в истязаниях и мужа задержанной.