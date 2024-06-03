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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Житель Екатеринбурга выманил 14 млн рублей семейных сбережений у 19-летней девушки

Житель Екатеринбурга выманил 14 млн рублей семейных сбережений у 19-летней девушки

3 июня 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
21-летний молодой человек в Екатеринбурге за несколько месяцев выманил у 19-летней девушки 14 млн рублей. Он вошел к ней в доверие и убедил передать родительские сбережения. После этого он потребовал еще денег за возврат первой суммы.

Познакомились молодые люди осенью 2023 года. Пара общалась через интернет. Через какое-то время молодому человеку удалось завоевть доверие знакомой. Дальше он смог убедить ее передать ему семейные накопления. Отцу девушки в итоге был причинен ущерб на 14 млн рублей.

Теперь екатеринбуржца обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело направлено в суд, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции отметили, что дело расследовалось сотрудниками следственной части УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, ранее жительницу поселка под Новоуральском обманул новый знакомый в интернете. Мужчина настойчиво предлагал женщине заработать на инвестициях.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Полиция#Криминал#Мошенничество#Обман#18+#Екатеринбург#Житель
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