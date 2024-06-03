Житель Екатеринбурга выманил 14 млн рублей семейных сбережений у 19-летней девушки

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Познакомились молодые люди осенью 2023 года. Пара общалась через интернет. Через какое-то время молодому человеку удалось завоевть доверие знакомой. Дальше он смог убедить ее передать ему семейные накопления. Отцу девушки в итоге был причинен ущерб на 14 млн рублей.
Теперь екатеринбуржца обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело направлено в суд, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
В полиции отметили, что дело расследовалось сотрудниками следственной части УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, ранее жительницу поселка под Новоуральском обманул новый знакомый в интернете. Мужчина настойчиво предлагал женщине заработать на инвестициях.