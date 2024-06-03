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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Житель Екатеринбурга выпал из окна из-за галлюцинаций и погиб

Житель Екатеринбурга выпал из окна из-за галлюцинаций и погиб

3 июня 2024, 13:09
Фото: 1MI
33-летний житель Екатеринбурга насмерть разбился после того, как выпал с переходной лоджии многоэтажки из-за галлюцинаций. Происшествие случилось 2 июня 2024 года.

По словам жены мужчины, он злоупотреблял алкоголем и в день ЧП он тоже был в нетрезвом состоянии. Из-за этого у него начались галлюцинации, пишет Ура.ру.

Из окна екатеринбуржец выпал, чтобы спастись от своих видений. Очевидцы вызвали экстренные службы, однако он скончался на месте происшествия. Известно, что судимостей у погибшего не было.

Напомним, в мае 2024 года в Нижнем Тагиле пьяный горожанин выпал из окна многоэтажного дома. С полученными повреждениями его увезли в медучреждение.

Тело молодого человека нашли под окнами высотки в Екатеринбурге
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