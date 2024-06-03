Житель Екатеринбурга выпал из окна из-за галлюцинаций и погиб

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
По словам жены мужчины, он злоупотреблял алкоголем и в день ЧП он тоже был в нетрезвом состоянии. Из-за этого у него начались галлюцинации, пишет Ура.ру.
Из окна екатеринбуржец выпал, чтобы спастись от своих видений. Очевидцы вызвали экстренные службы, однако он скончался на месте происшествия. Известно, что судимостей у погибшего не было.
Напомним, в мае 2024 года в Нижнем Тагиле пьяный горожанин выпал из окна многоэтажного дома. С полученными повреждениями его увезли в медучреждение.