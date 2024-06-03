Житель Свердловской области пытался обмануть приставов, чтобы не платить алименты

Сейчас должник живет в Екатеринбурге с новой семьей, которой не рассказал о долгах по алиментам и предыдущем браке. Мужчина был доставлен к судебным приставам, которым отвечал, что у него никогда не было отчества или было «сто лет назад». Он также утверждал, что не знает бывшую жену и спрашивал: «Кто такая эта тетя?», несмотря на то, что она его узнала. Должника доставили в суд и привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов согласно статье 5.35.1 КоАП РФ, назначив 30 часов обязательных работ. Если он продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему может грозить уголовная ответственность по статье 157 УК РФ.