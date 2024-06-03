Житель Свердловской области пытался обмануть приставов, чтобы не платить алименты

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Чкаловское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга возбудило исполнительное производство по взысканию алиментов. Тем не менее мужчина не выполнял свои обязанности добровольно, не был официально трудоустроен и избегал встреч с приставом.
Когда судебный пристав-исполнитель пришел по адресу должника, дверь открыла его жена. Она утверждала, что у мужа нет бывших жен и других детей. В паспорте мужчины не указано отчество, в то время как у должника такие же имя и фамилия, но есть и отчество — Михайлович. В результате должник был объявлен в исполнительный розыск.
Судебные приставы установили, что мужчина, проживающий по указанному адресу, действительно тот самый разыскиваемый должник по алиментам.
Оказалось, что мужчина родился в Украинской ССР, ранее жил в Донецке, а несколько лет назад переехал в Свердловскую область. В его предыдущих паспортах было указано отчество Михайлович, но после смены гражданства в паспорте РФ остались только имя и фамилия.
Сейчас должник живет в Екатеринбурге с новой семьей, которой не рассказал о долгах по алиментам и предыдущем браке. Мужчина был доставлен к судебным приставам, которым отвечал, что у него никогда не было отчества или было «сто лет назад». Он также утверждал, что не знает бывшую жену и спрашивал: «Кто такая эта тетя?», несмотря на то, что она его узнала. Должника доставили в суд и привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов согласно статье 5.35.1 КоАП РФ, назначив 30 часов обязательных работ. Если он продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему может грозить уголовная ответственность по статье 157 УК РФ.
Ранее житель Туры Свердловской области задолжал своему ребенку более 400 тысяч рублей по алиментам. В результате на мужчину было возбуждено уголовное дело. Он получил в качестве наказания обязательные работы.