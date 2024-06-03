Жители Свердловской области в среднем зарабатывают 73 тысячи рублей

При этом зарплаты медиков, учителей, строителей и воспитателей оказались почти вдвое меньше. Их предел составляет 57-64 тысячи рублей. Это по официальной статистике. Меньше всего зарабатывают работники гостиниц, кафе и ресторанов. В среднем сумма составляет меньше 40 тысяч рублей.