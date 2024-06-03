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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Средняя зарплата в Свердловской области превысила 73 тысячи рублей

Жители Свердловской области в среднем зарабатывают 73 тысячи рублей

3 июня 2024, 14:38
Фото: 1MI

Средняя зарплата в Свердловской области превысила 73 тысячи рублей

Средняя зарплата выросла в Свердловской области. В марте она составила почти 73,5 тысячи рублей. При этом месяцем ранее она достигала 70,7 тысячи рублей.

Наибольшая зарплата в марте была у финансистов и страховщиков. Их средняя зарплата достигла 146,3 тысячи рублей. На второе место попали специалисты сферы IT со 125,2 тысячи рублей. Третье место досталось ученым. Их средний заработок составил почти 114 тысяч рублей.

При этом зарплаты медиков, учителей, строителей и воспитателей оказались почти вдвое меньше. Их предел составляет 57-64 тысячи рублей. Это по официальной статистике. Меньше всего зарабатывают работники гостиниц, кафе и ресторанов. В среднем сумма составляет меньше 40 тысяч рублей.

Напомним, ранее Минфин представил новую прогрессивную шкалу НДФЛ. Теперь для тех, кто зарабатывает более 2,4 миллиона рублей в год ожидает уплата налога от 15 до 22% вместо 13%.

#Ирина Кирилова#Экономика#Свердловская область#Деньги#Статистика#Зарплата#Жители#Екатеринбург
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