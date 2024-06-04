39 лесных пожаров потушили в Свердловской области в мае

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
39 устраненных лесных пожаров стали минимумом за последние девять лет. Особенно много природных зон горело в 2023 году. Площадь пострадавших лесных массивов превысила 280 тысяч гектаров, рассказали в пресс-службе уральского Департамента лесхоза.
Всего на Урале было ликвидировано более 170 природных ЧП. Наибольшее количество ЧП случилось в Тюменской области — их было 17. В Челябинской области огонь в лесах вспыхивал 13 раз, в Курганской 7, а в ХМАО — 2 раза.
Напомним, в Свердловской области прогнозируется непростая обстановка с пожарами в лесах. Пик ожидается во второй половине июня.