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39 лесных пожаров потушили в Свердловской области в мае

39 лесных пожаров потушили в Свердловской области в мае

4 июня 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области было потушено 39 лесных пожаров в течение мая 2024 года. Площадь природных возгораний — более 300 гектаров.

39 устраненных лесных пожаров стали минимумом за последние девять лет. Особенно много природных зон горело в 2023 году. Площадь пострадавших лесных массивов превысила 280 тысяч гектаров, рассказали в пресс-службе уральского Департамента лесхоза.

Всего на Урале было ликвидировано более 170 природных ЧП. Наибольшее количество ЧП случилось в Тюменской области — их было 17. В Челябинской области огонь в лесах вспыхивал 13 раз, в Курганской 7, а в ХМАО — 2 раза.

Напомним, в Свердловской области прогнозируется непростая обстановка с пожарами в лесах. Пик ожидается во второй половине июня.

В Свердловской области обнаружен природный пожар на площади 2 гектара
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