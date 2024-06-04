39 лесных пожаров потушили в Свердловской области в мае

Всего на Урале было ликвидировано более 170 природных ЧП. Наибольшее количество ЧП случилось в Тюменской области — их было 17. В Челябинской области огонь в лесах вспыхивал 13 раз, в Курганской 7, а в ХМАО — 2 раза.