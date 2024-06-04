«Был истинным патриотом». С мотострелком Козьминым простились в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
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Updated Сегодня, 16:19
Александр Сергеевич Козьмин погиб в марте 2013 года. Он выполнял боевое задание в Ясиноватском районе ДНР и пал смертью храбрых. Посмертно боец награжден Орденом Мужества, сообщает администрация Каменска-Уральского.
Уроженец Екатеринбурга, в последние годы жизни Александр Козьмин переехал в город поменьше. Вспоминая о совместной жизни с ним, супруга павшего воина подчеркнула, что он всегда оставался для нее опорой в жизни, был надежным и верным.
Гвардеец Александр Козьмин пал смертью храбрых в ожесточенных боях за село Бердычи. Весной название этого села звучало во всех сводках. В памяти людей он навсегда останется настоящим патриотом нашей великой страны. За свободу страны он отдал самое дорогое — свою жизнь, — сказал на церемонии прощания замглавы Каменского ГО Денис Нестеров.
У Александра Козьмина уже был внук, однако он считал за честь участие в СВО.
Простились с бойцом во вторник, 4 июня, в Каменске-Уральском. А похоронили его в деревне Монастырка.
Ранее с павшим бойцом Виктором Чубиковым, «Лешим», простились в Нижнем Тагиле.