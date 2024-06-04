Четыре человека погибли в ДТП с уборочной машиной из Свердловской области

По данным ГИБДД по Свердловской области, в районе 83 км федеральной автодороги М-5 «Екатеринбург-Челябинск» Кунашакского района Челябинской области движение затруднено. В сторону Екатеринбурга разрешается проехать только легковым автомобилям. Однако сделать это можно по обочине.