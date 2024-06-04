Четыре человека погибли в ДТП с уборочной машиной из Свердловской области

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
По словам очевидцев, погибли четыре человека. Их тела лежат на дороге, а автомобили их объезжают. На место уже прибыли экстренные службы, пишет Е1.
По данным издания, водитель иномарки вез попутчиков. Они все договорились о поездке через Bla-bla-car. Погиб сам водитель и пассажиры.
В челябинском упрдоре подтвердили данные о четверых погибших. Там отметили, что микроавтобус Toyota влетел в уборочную технику. Рабочие в это время занимались чисткой ограждений.
По данным ГИБДД по Свердловской области, в районе 83 км федеральной автодороги М-5 «Екатеринбург-Челябинск» Кунашакского района Челябинской области движение затруднено. В сторону Екатеринбурга разрешается проехать только легковым автомобилям. Однако сделать это можно по обочине.
Напомним, ранее в ДТП под Ревдой пострадала несовершеннолетняя девочка.