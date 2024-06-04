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Четыре человека погибли в ДТП с уборочной машиной из Свердловской области

Четыре человека погибли в ДТП с уборочной машиной из Свердловской области

4 июня 2024, 10:10
Фото: Е1
Смертельная авария случилась на Челябинском тракте 4 июня. Микроавтобус столкнулся с уборочной машиной. Последняя ехала из Свердловской области.

По словам очевидцев, погибли четыре человека. Их тела лежат на дороге, а автомобили их объезжают. На место уже прибыли экстренные службы, пишет Е1.

По данным издания, водитель иномарки вез попутчиков. Они все договорились о поездке через Bla-bla-car. Погиб сам водитель и пассажиры.

В челябинском упрдоре подтвердили данные о четверых погибших. Там отметили, что микроавтобус Toyota влетел в уборочную технику. Рабочие в это время занимались чисткой ограждений.

По данным ГИБДД по Свердловской области, в районе 83 км федеральной автодороги М-5 «Екатеринбург-Челябинск» Кунашакского района Челябинской области движение затруднено. В сторону Екатеринбурга разрешается проехать только легковым автомобилям. Однако сделать это можно по обочине.

Напомним, ранее в ДТП под Ревдой пострадала несовершеннолетняя девочка.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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