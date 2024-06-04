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Девочка пострадала в ДТП на трассе под Ревдой

Девочка пострадала в ДТП на трассе под Ревдой

4 июня 2024, 05:42
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Автомобили ВАЗ и Chevrolet Evanda столкнулись, из-за чего перевернулась одна из машин. Двое человек пострадали. ДТП произошло на трассе Ревда — село Курганово.

Автомобиль ВАЗ создал помеху Chevrolet, начавшему его обгонять, вследствие чего оба транспортные средства друг в друга врезались. Иномарка съехала с дороги и перевернулась, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В ДТП получили повреждения водитель и несовершеннолетняя пассажирка Chevrolet. Их отвезли в медучреждения. Водитель ВАЗа во время ЧП был трезв. Состояние водителя иномарки будет определено после освидетельствования.

Напомним, 23 мая 2024 года в Нижнем Тагиле машина ВАЗ врезалась в Lada Granta, после чего обе машины снесли знак и ограждение.

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