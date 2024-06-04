Девочка пострадала в ДТП на трассе под Ревдой

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Автомобиль ВАЗ создал помеху Chevrolet, начавшему его обгонять, вследствие чего оба транспортные средства друг в друга врезались. Иномарка съехала с дороги и перевернулась, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В ДТП получили повреждения водитель и несовершеннолетняя пассажирка Chevrolet. Их отвезли в медучреждения. Водитель ВАЗа во время ЧП был трезв. Состояние водителя иномарки будет определено после освидетельствования.
Напомним, 23 мая 2024 года в Нижнем Тагиле машина ВАЗ врезалась в Lada Granta, после чего обе машины снесли знак и ограждение.