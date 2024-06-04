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Две сотни параспортсменов соберутся в Екатеринбурге на Кубок Чемпионов

Две сотни параспортсменов соберутся в Екатеринбурге на Кубок Чемпионов

4 июня 2024, 03:42
Фото: Изображение Midjourney
Две сотни спортсменов из разных уголков России прибудут в Екатеринбург. Они примут участие в Кубке Чемпионов. Состоятся все соревнования с 4 по 6 июня.

Среди участников есть победители и призеры Паралимпийских игр, а также других соревнований разного уровня.

Мероприятия проводятся среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения. В легкой атлетике выступать будут спортсмены с интеллектуальными нарушениями.

Кроме того, в августе в Екатеринбурге планируется проведение чемпионата среди легкоатлетов. Мероприятие будет тестовым перед Всемирными Играми Дружбы. Соревнования пройдут на стадионе «Калининец».

Соревноваться между собой будут более 800 спортсменов. Предполагается, что будет 46 дисциплин. Также на турнире пройдет финал «Королева российского спорта».

Напомним, ранее президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон о Всемирных Играх дружбы. Этот формат предполагает доступность спорта для каждого и отсутствие дискриминации. Соревнования запланированы на вторую половину сентября в Москве и Екатеринбурге.

#Ирина Кирилова#Общество#Спорт#Свердловская область#Соревнования#Состязания#Мероприятия#Екатеринбург
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