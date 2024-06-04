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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Гараж с опасным мясом нашли в Екатеринбурге

Гараж с мясными тушами непонятного происхождения нашли в Екатеринбурге

4 июня 2024, 13:48
Фото: 1MI

Гараж с опасным мясом нашли в Екатеринбурге

Импровизированные склады для хранения мяса были обустроены на Сортировке в Екатеринбурге.

Всего на складе правоохранители нашли около тонны непонятного мяса, сообщает УМВД Свердловской области. Проверка проводилась совместно с Россельхознадзором.

Уже установлено, что незаконная торговля мясом, на которое у «предпринимателей» не было лицензии, велась около полугода. Склад с морозильниками располагался в гаражах одного из гаражных кооперативов, где владельцы склада взяли в аренду большинство боксов. Они разделывали и продавали коровьи, бараньи и говяжьи туши.

Специалисты считают, что потребители данной мясной продукцией рисковали здоровьем, так как на нее не было ветеринарных сертификатов, а туши не были клеймованы.

Вся продукция была изъята, будет проведена экспертиза, после этого правоохранители вынесут решение.

Ранее силовики обнаружили в Нижнем Тагиле большой склад с незаконным алкоголем.

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#Дарья Бобровицкая#Проверка#Полиция#Криминал#Мясо#Склад#Незаконная торговля#Екатеринбург
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