Гараж с мясными тушами непонятного происхождения нашли в Екатеринбурге

Уже установлено, что незаконная торговля мясом, на которое у «предпринимателей» не было лицензии, велась около полугода. Склад с морозильниками располагался в гаражах одного из гаражных кооперативов, где владельцы склада взяли в аренду большинство боксов. Они разделывали и продавали коровьи, бараньи и говяжьи туши.