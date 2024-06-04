Гараж с мясными тушами непонятного происхождения нашли в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Всего на складе правоохранители нашли около тонны непонятного мяса, сообщает УМВД Свердловской области. Проверка проводилась совместно с Россельхознадзором.
Уже установлено, что незаконная торговля мясом, на которое у «предпринимателей» не было лицензии, велась около полугода. Склад с морозильниками располагался в гаражах одного из гаражных кооперативов, где владельцы склада взяли в аренду большинство боксов. Они разделывали и продавали коровьи, бараньи и говяжьи туши.
Специалисты считают, что потребители данной мясной продукцией рисковали здоровьем, так как на нее не было ветеринарных сертификатов, а туши не были клеймованы.
Вся продукция была изъята, будет проведена экспертиза, после этого правоохранители вынесут решение.
Ранее силовики обнаружили в Нижнем Тагиле большой склад с незаконным алкоголем.