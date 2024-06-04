Груши, сливы и абрикосы в Свердловской области потеряют урожай из-за заморозков

По его словам, озимые культуры хорошо пережили зиму. Если осадков будет достаточно, то прогноз будет положительным. Что касается яровых, то тут почва немного позднее подошла к нужным срокам. Зерно было вложено в почву с достаточным количеством влаги. Теперь остается ждать всходов. Если осадков будет достаточно, то формирование зерна будет хорошим, рассказал Макаренко на пресс-конференции.