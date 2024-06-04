Груши, сливы и абрикосы в Свердловской области потеряют урожай из-за заморозков

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По его словам, озимые культуры хорошо пережили зиму. Если осадков будет достаточно, то прогноз будет положительным. Что касается яровых, то тут почва немного позднее подошла к нужным срокам. Зерно было вложено в почву с достаточным количеством влаги. Теперь остается ждать всходов. Если осадков будет достаточно, то формирование зерна будет хорошим, рассказал Макаренко на пресс-конференции.
Неоднозначная ситуация складывается в случае садовых растений. Например, груши и яблони подмерзли в периоды сильных заморозков. А еще погибли сливы и абрикосы.
На 80% снизилась урожайность у груш. Однако у яблонь еще есть шанс дать хороший урожай. Ожидается, что в текущем году будет много жимолости и земляники. А вот смородина потеряла 30% урожая.
Также эксперт добавил, что в текущую неделю может начать цвести малина.
По картофелю прогнозируется благоприятный урожай.
Напомним, ранее TagilCity.ru публиковал лунный календарь огородника на неделю до 9 июня.