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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

В Свердловской области дали прогноз о влиянии заморозков на урожай

Груши, сливы и абрикосы в Свердловской области потеряют урожай из-за заморозков

4 июня 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области дали прогноз о влиянии заморозков на урожай

О том, как предстоящее лето переживут сельские культуры рассказал замдиректора по научной работе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Сергей Макаренко.

По его словам, озимые культуры хорошо пережили зиму. Если осадков будет достаточно, то прогноз будет положительным. Что касается яровых, то тут почва немного позднее подошла к нужным срокам. Зерно было вложено в почву с достаточным количеством влаги. Теперь остается ждать всходов. Если осадков будет достаточно, то формирование зерна будет хорошим, рассказал Макаренко на пресс-конференции.

Неоднозначная ситуация складывается в случае садовых растений. Например, груши и яблони подмерзли в периоды сильных заморозков. А еще погибли сливы и абрикосы.

На 80% снизилась урожайность у груш. Однако у яблонь еще есть шанс дать хороший урожай. Ожидается, что в текущем году будет много жимолости и земляники. А вот смородина потеряла 30% урожая.

Также эксперт добавил, что в текущую неделю может начать цвести малина.

По картофелю прогнозируется благоприятный урожай.

Напомним, ранее TagilCity.ru публиковал лунный календарь огородника на неделю до 9 июня.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Урожай#Прогноз#Природа#Эксперт#Посадка#Огород#Екатеринбург
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