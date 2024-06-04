Хедлайнерами «Уральской ночи музыки» стали Антоха MC и «Сироткин»

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Оба артиста различаются по настроению. Кроме них выступят и другие творческие коллективы. Ожидается, что петь они будут до ночи.
Немало артистов прибудут на фестиваль и на другие площадки. Их по Екатеринбургу насчитывается очень много. Среди хедлайнеров в этом году Dead Blonde, CREAM SODA, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и другие. Организаторы фестиваля отмечают, что все концерты проводятся бесплатно. На любой из площадок вход свободный.