Хедлайнерами «Уральской ночи музыки» стали Антоха MC и «Сироткин»

Немало артистов прибудут на фестиваль и на другие площадки. Их по Екатеринбургу насчитывается очень много. Среди хедлайнеров в этом году Dead Blonde, CREAM SODA, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и другие. Организаторы фестиваля отмечают, что все концерты проводятся бесплатно. На любой из площадок вход свободный.