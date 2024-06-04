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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Хедлайнерами «Уральской ночи музыки» стали Антоха MC и «Сироткин»

Хедлайнерами «Уральской ночи музыки» стали Антоха MC и «Сироткин»

4 июня 2024, 10:54
Фото: 1MI
Антоха МС и группа «Сироткин» стали новыми хедлайнерами фестиваля Ural Music Night. Выступят артисты на площадке в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге.

Оба артиста различаются по настроению. Кроме них выступят и другие творческие коллективы. Ожидается, что петь они будут до ночи.

Немало артистов прибудут на фестиваль и на другие площадки. Их по Екатеринбургу насчитывается очень много. Среди хедлайнеров в этом году Dead Blonde, CREAM SODA, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и другие. Организаторы фестиваля отмечают, что все концерты проводятся бесплатно. На любой из площадок вход свободный.

#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Фестиваль#Свердловская область#Выступление#Артист#Танцы#Екатеринбург#Уральская ночь музыки
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