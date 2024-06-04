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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Министерство природы готовит законопроект о более ответственном содержании животных

4 июня 2024, 05:16
В Российской Федерации в настоящее время разрабатывается закон о домашних животных. В соответствии с ним каждому питомцу будет присвоен уникальный идентификационный номер.

Министерство природы готовит проект закона, который направлен на более ответственное отношение владельцев к своим животным. Согласно новому законопроекту, каждый хозяин питомца должен будет предоставить информацию о своем любимце в ФГИС ветеринарии. Там будет создана отдельная карточка для каждого конкретного животного, с присвоением ему уникального идентификационного номера. Это позволит строго контролировать состояние и судьбу каждого питомца. Введение таких мер заставит каждого владельца проявлять больше ответственности по отношению к своему животному, а также поможет снизить количество бездомных животных в стране.

На данный момент не определено, будет ли обязательным или добровольным введение такого учета. Также пока не ясно, будет ли необходимая маркировка животных для их опознавания, пишет regions.ru.

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