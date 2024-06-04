Министерство природы готовит законопроект о более ответственном содержании животных

Министерство природы готовит проект закона, который направлен на более ответственное отношение владельцев к своим животным. Согласно новому законопроекту, каждый хозяин питомца должен будет предоставить информацию о своем любимце в ФГИС ветеринарии. Там будет создана отдельная карточка для каждого конкретного животного, с присвоением ему уникального идентификационного номера. Это позволит строго контролировать состояние и судьбу каждого питомца. Введение таких мер заставит каждого владельца проявлять больше ответственности по отношению к своему животному, а также поможет снизить количество бездомных животных в стране.