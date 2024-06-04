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Мужчина на самокате сбил ребенка на велосипеде в Екатеринбурге

Мужчина на самокате сбил ребенка на велосипеде в Екатеринбурге

4 июня 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге мужчина на самокате сбил пятилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде. ДТП случилось 2 июня 2024 года.

Пострадавшего ребенка отвезли в медучреждение с травмой головы. Ему оказывают помощь, рассказали в пресс-службе областного СК.

В Следкоме проводят проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил врио Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить ему о процессе и итогах следствия по данному инциденту.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые правила для самокатчиков. В городе будут оборудованы дорожки с разрешенными скоростями.

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