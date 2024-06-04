Мужчина на самокате сбил ребенка на велосипеде в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Пострадавшего ребенка отвезли в медучреждение с травмой головы. Ему оказывают помощь, рассказали в пресс-службе областного СК.
В Следкоме проводят проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил врио Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить ему о процессе и итогах следствия по данному инциденту.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге вступят в силу новые правила для самокатчиков. В городе будут оборудованы дорожки с разрешенными скоростями.