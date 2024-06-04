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Published Сегодня, 13:18

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Мужчина выпал из окна горящей квартиры в Нижнем Тагиле и погиб

Мужчина выпал из окна горящей квартиры в Нижнем Тагиле и погиб

4 июня 2024, 13:18
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле погиб мужчина, выпавший из окна горящей квартиры. Пожар вспыхнул на улице Грибоедова ночью 4 июня 2024 года.

По словам одной из жительниц дома, она проснулась от того, что почувствовала запах дыма. Кроме того, женщина услышала из соседней квартиры крики о помощи и вызвала пожарных, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

15 человек, трое из которых — дети самостоятельно покинули дом до того, как приехали сотрудники экстренной службы. По предварительной версии, мужчина, живший в квартире, где вспыхнул пожар, выпал из окна, пытаясь спастись. В результате горожанин погиб.

Вскоре спасателям удалось ликвидировать пожар. Проводится проверка.

Напомним, в Екатеринбурге вспыхнул пожар в квартире, владелец которой выращивал коноплю для распространения. Возгорание вскоре устранили, а хозяина квартиры задержали.

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