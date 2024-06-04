Мужчина выпал из окна горящей квартиры в Нижнем Тагиле и погиб

По словам одной из жительниц дома, она проснулась от того, что почувствовала запах дыма. Кроме того, женщина услышала из соседней квартиры крики о помощи и вызвала пожарных, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.