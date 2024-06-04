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Тагильчане жалуются на сбой при доставке посылок Ozon

На массовый сбой при доставке посылок на Ozon жалуются тагильчане

4 июня 2024, 12:51
Фото: 1MI

Тагильчане жалуются на сбой при доставке посылок Ozon

Жители Нижнего Тагила столкнулись с проблемами при доставке посылок с маркетплейса Ozon. В некоторых случаях компания просто переносят сроки. В других — заказ просто отменяют в одностороннем порядке.

В редакцию TagilCity.ru обратились сразу несколько человек с одинаковыми жалобами на популярный маркетплейс. Некоторые тагильчане не могут получить свои посылки уже несколько недель.

Доставка на Озоне в последнее время прям расстраивает. Заказываю уже не в первый раз и дату доставки переносят. В приложении пишут, что задержка связана с тем, что на одном из этапов перевозки возникла некая проблема. Например, вот последний заказ. Должны были привезти 4 июня, а в итоге перенесли дату на 6 июня. И то не факт, что привезут и не перенесут снова, - поделилась проблемой жительница Нижнего Тагила Анна.
Фото: tagilcity.ru

Некоторые люди столкнулись с серьезными неудобствами при переносе и отмене заказов. Так, тагильчанин Игорь поделился, что заказывал дорогой подарок на юбилей супруге к 17 мая, однако сроки перенесли сначала на пять дней, а потом еще на неделю. В итоге подарок до сих так и не пришел.

Перенесли доставку уже в третий раз. Я пытался связать с поддержкой Ozon — бесполезно. Писал в бот, говорил с оператором — результат один и тот же. При этом телефоны «горячей линии» не работают. Если мне не доставят товар и в этот срок, то я буду обращаться в суд, — поделился эмоциями Игорь.

Мужчина также добавил, что не намерен спускать ситуацию на тормозах и будет добиваться не только доставки заказа, но и выплаты неустойки: по закону «О защите прав потребителей», если продавец нарушает сроки доставки без объективных на то причин, то он обязан выплатить покупателю неустойку в размере 0,5% от стоимости заказа за каждый день ожидания.

Маркетплейс Ozon в большинстве случаев не поясняет, что именно произошло, и по какой причине доставка товара задерживается. Покупатели вынуждены довольствоваться скупыми сообщениями о некой проблеме на этапе перевозки.

Фото: tagilcity.ru

О том, что на складах Ozon в Екатеринбурге есть проблемы, стало известно около двух недель назад.

Большегрузы стоят в огромной пробке у склада Ozon в Екатеринбурге
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Очевидцы рассказали, что около одного из логистических центров выстроилась огромная пробка из большегрузов — друг за другом выстроились около 50 грузовиков. Водители были вынуждены жить прямо в кабинах, а питаться в местных столовых. По словам дальнобойщиков, компания пообещала выплатить компенсации за время простоя.

TagilCity.ru отправила официальный запрос в пресс-службу маркетплейса Ozon и попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Доставка#Посылка#Сбой#Екатеринбург#OZON#Маркетплейс
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