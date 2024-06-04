На массовый сбой при доставке посылок на Ozon жалуются тагильчане

Некоторые люди столкнулись с серьезными неудобствами при переносе и отмене заказов. Так, тагильчанин Игорь поделился, что заказывал дорогой подарок на юбилей супруге к 17 мая, однако сроки перенесли сначала на пять дней, а потом еще на неделю. В итоге подарок до сих так и не пришел.