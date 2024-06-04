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На улицах Екатеринбурга перекроют транспортное движение из-за фестиваля мотокультуры

На улицах Екатеринбурга перекроют транспортное движение из-за фестиваля мотокультуры

4 июня 2024, 08:01
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будут перекрыты некоторые улицы для всех видов транспорта из-за проведения фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Мероприятие начнется 8 июня и завершится 9 июня 2024 года.

Фестиваль начнется в 13:00 в Верхней Пышме. Он пройдет в центре Екатеринбурга, а закончится на Площади 1905 года, рассказали в свердловском Департаменте информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Мероприятие начнется с парада мототранспорта. Чтобы обеспечить безопасность пешеходам и водителям, выезды с соседних улиц на маршрут, по которому будет проходить мотопарад, будут перекрыты. После парада движение сразу же откроется.

Кроме мотопарада во время фестиваля состоятся выставка промышленного дизайна, кинофестиваль, водное шоу и другие мероприятия.

Напомним, главной площадкой данного фестиваля в Верхней Пышме станет музейный комплекс.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Спорт#Фестиваль#Безопасность#Музыка#Верхняя Пышма#Мероприятие#Движение#Дорожное движение#Екатеринбург#Площадь 1905 года
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