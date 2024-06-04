На улицах Екатеринбурга перекроют транспортное движение из-за фестиваля мотокультуры

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Фестиваль начнется в 13:00 в Верхней Пышме. Он пройдет в центре Екатеринбурга, а закончится на Площади 1905 года, рассказали в свердловском Департаменте информполитики.
Мероприятие начнется с парада мототранспорта. Чтобы обеспечить безопасность пешеходам и водителям, выезды с соседних улиц на маршрут, по которому будет проходить мотопарад, будут перекрыты. После парада движение сразу же откроется.
Кроме мотопарада во время фестиваля состоятся выставка промышленного дизайна, кинофестиваль, водное шоу и другие мероприятия.
Напомним, главной площадкой данного фестиваля в Верхней Пышме станет музейный комплекс.