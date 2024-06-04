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НМУ, пропавшие посылки, гибель на пожаре, неработающие телефоны и пропавший урожай

НМУ, пропавшие посылки, гибель на пожаре, неработающие телефоны и пропавший урожай

4 июня 2024, 16:49
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле продлен режим НМУ. Горожане массово жалуются на доставку в Ozon. Во время пожара выпал из окна и погиб мужчина. В горбольнице №4 Нижнего Тагила замолчали телефоны. Свердловская область может потерять урожай яблок и груш. Итоги Тагила и региона за 4 июня — в нашем ежедневном обзоре.

На территории Свердловской области продлен режим НМУ — он будет действовать до 5 июня. В период неблагоприятных метеорологических условий смог плохо рассеивается из-за почти полного отсутствия ветра. В такие периоды жители городов с хорошо развитой промышленностью чаще жалуются на вредные выбросы и неприятные запахи.

Режим НМУ продлен в Свердловской области
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Жители Нижнего Тагила испытывают трудности при получении посылок с маркетплейса Ozon. У многих постоянно переносят дату доставки, у других попросту отменяют заказ. Некоторые тагильчане намерены подать в суд на популярную онлайн-площадку и взыскать с Ozon неустойку.

На массовый сбой при доставке посылок на Ozon жалуются тагильчане
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Из окна многоэтажки на улице Грибоедова в Нижнем Тагиле во время пожара выпал мужчина. Все произошло в ночь на вторник, 4 июня. Запах дыма почувствовала жительница подъезда. Она же вызвала пожарных, услышав крики о помощи из соседней квартиры. Ее хозяин, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна и погиб.

Мужчина выпал из окна горящей квартиры в Нижнем Тагиле и погиб
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В больнице № 4 Нижнего Тагила перестали работать городские телефоны. По словам специалистов, они отключились из-за технического сбоя. Руководству больницу пришлось срочно создавать другие каналы связи с пациентами: сейчас горожане могут звонить в медучреждение по мобильным телефонам. О сроках устранения неполадок информации нет.

В больнице №4 Нижнего Тагила временно не работают городские телефоны
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Свердловские аграрии всерьез опасаются, что из-за майских заморозков может серьезно пострадать урожай груш, абрикосов и слив. Холода застали растения врасплох и могли повредить завязи. А вот озимым культурам от заморозки нипочем: специалисты прогнозируют неплохой урожай в этом сезоне.

Груши, сливы и абрикосы в Свердловской области потеряют урожай из-за заморозков
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На массовый сбой при доставке посылок на Ozon жалуются тагильчане
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