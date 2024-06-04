НМУ, пропавшие посылки, гибель на пожаре, неработающие телефоны и пропавший урожай

Из окна многоэтажки на улице Грибоедова в Нижнем Тагиле во время пожара выпал мужчина. Все произошло в ночь на вторник, 4 июня. Запах дыма почувствовала жительница подъезда. Она же вызвала пожарных, услышав крики о помощи из соседней квартиры. Ее хозяин, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна и погиб.