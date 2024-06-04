НМУ, пропавшие посылки, гибель на пожаре, неработающие телефоны и пропавший урожай

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
На территории Свердловской области продлен режим НМУ — он будет действовать до 5 июня. В период неблагоприятных метеорологических условий смог плохо рассеивается из-за почти полного отсутствия ветра. В такие периоды жители городов с хорошо развитой промышленностью чаще жалуются на вредные выбросы и неприятные запахи.
Жители Нижнего Тагила испытывают трудности при получении посылок с маркетплейса Ozon. У многих постоянно переносят дату доставки, у других попросту отменяют заказ. Некоторые тагильчане намерены подать в суд на популярную онлайн-площадку и взыскать с Ozon неустойку.
Из окна многоэтажки на улице Грибоедова в Нижнем Тагиле во время пожара выпал мужчина. Все произошло в ночь на вторник, 4 июня. Запах дыма почувствовала жительница подъезда. Она же вызвала пожарных, услышав крики о помощи из соседней квартиры. Ее хозяин, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна и погиб.
В больнице № 4 Нижнего Тагила перестали работать городские телефоны. По словам специалистов, они отключились из-за технического сбоя. Руководству больницу пришлось срочно создавать другие каналы связи с пациентами: сейчас горожане могут звонить в медучреждение по мобильным телефонам. О сроках устранения неполадок информации нет.
Свердловские аграрии всерьез опасаются, что из-за майских заморозков может серьезно пострадать урожай груш, абрикосов и слив. Холода застали растения врасплох и могли повредить завязи. А вот озимым культурам от заморозки нипочем: специалисты прогнозируют неплохой урожай в этом сезоне.