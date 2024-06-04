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Updated Сегодня, 12:17

Онигири вернули в «Жизньмарт» в Екатеринбурге после массового отравления

Онигири вернули в «Жизньмарт» в Екатеринбурге после массового отравления

4 июня 2024, 12:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в магазины «Жизньмарт» снова поступили онигири после отравления многих покупателей.

По словам хозяина торговой сети Ивана Зайченко, на полки магазинов пока вернули только онигири, пишет Ура.ру.

Напомним, в мае 2024 года жители Екатеринбурга массово отравились продуктами из «Жизньмарта». Из-за этого на производствах, которые поставляют в магазины продукцию, начались проверки.

У некоторых поставщиков продукты оказались зараженными. Из-за этого работу предприятий пришлось временно приостановить до того, как будут устранены все выявленные нарушения.

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