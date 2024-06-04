Онигири вернули в «Жизньмарт» в Екатеринбурге после массового отравления

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По словам хозяина торговой сети Ивана Зайченко, на полки магазинов пока вернули только онигири, пишет Ура.ру.
Напомним, в мае 2024 года жители Екатеринбурга массово отравились продуктами из «Жизньмарта». Из-за этого на производствах, которые поставляют в магазины продукцию, начались проверки.
У некоторых поставщиков продукты оказались зараженными. Из-за этого работу предприятий пришлось временно приостановить до того, как будут устранены все выявленные нарушения.