Пересек двойную сплошную: посол Польши грубо нарушал ПДД в Свердловской области

Кшиштоф Краевский приехал в Свердловскую область, чтобы почтить память своих земляков, погибших на Урале в годы Великой Отечественной войны. Его кортеж видели в Екатеринбурге и Режевском районе, пишет Ura.ru со ссылкой на своего читателя.