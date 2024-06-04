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Updated Сегодня, 15:11

Кортеж польского посла трижды нарушил ПДД в Свердловской области

Пересек двойную сплошную: посол Польши грубо нарушал ПДД в Свердловской области

4 июня 2024, 15:09
Фото: 1MI

Кортеж польского посла трижды нарушил ПДД в Свердловской области

Прибывший в Режевский район Свердловской области посол Польши не захотел соблюдать правила дорожного движения.

Кшиштоф Краевский приехал в Свердловскую область, чтобы почтить память своих земляков, погибших на Урале в годы Великой Отечественной войны. Его кортеж видели в Екатеринбурге и Режевском районе, пишет Ura.ru со ссылкой на своего читателя.

По дороге к мемориалу машины из кортежа с дипномерами 086 неоднократно грубо нарушали правила дорожного движения: выезжали на встречную полосу и пересекали двойную сплошную.

Известно, что Краевский приезжал в Свердловскую область неофициально. Мемориал польским ссыльным установлен в память о переселенцах, которые жили на Урале в годы Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что мэр Екатеринбурга Орлов застрял в огромной пробке, которая образовалась из-за репетиции парада Победы.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нарушения#Посол#Правила дорожного движения#Польша#Екатеринбург#Режевский тракт
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