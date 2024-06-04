Пересек двойную сплошную: посол Польши грубо нарушал ПДД в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Кшиштоф Краевский приехал в Свердловскую область, чтобы почтить память своих земляков, погибших на Урале в годы Великой Отечественной войны. Его кортеж видели в Екатеринбурге и Режевском районе, пишет Ura.ru со ссылкой на своего читателя.
По дороге к мемориалу машины из кортежа с дипномерами 086 неоднократно грубо нарушали правила дорожного движения: выезжали на встречную полосу и пересекали двойную сплошную.
Известно, что Краевский приезжал в Свердловскую область неофициально. Мемориал польским ссыльным установлен в память о переселенцах, которые жили на Урале в годы Великой Отечественной войны.
Ранее стало известно, что мэр Екатеринбурга Орлов застрял в огромной пробке, которая образовалась из-за репетиции парада Победы.