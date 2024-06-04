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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Почему средиземноморская диета не подходит всем?

4 июня 2024, 05:13
По словам доктора-диетолога Маргариты Королевой, средиземноморская диета, о которой так много говорят, не всегда является эффективной.

Такое меню состоит из овощей, фруктов, орехов, бобовых, макарон из твердых сортов пшеницы, круп, семян, рыбы и морепродуктов, а также оливкового масла.

Жители Средиземноморья уже получают достаточное количество тепла и солнца, что способствует выработке витамина D3 и йода, необходимых для работы щитовидной железы и обмена веществ. Они также питаются свежими и натуральными продуктами, получают необходимые белки, жиры, углеводы, антиоксиданты, витамины, минералы и растительную клетчатку, пишет sibdepo.ru.

В результате все эти факторы делают диету народа Средиземноморья настолько эффективной. Однако для жителей других регионов мира она может не принести таких же результатов.

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