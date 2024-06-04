Почему средиземноморская диета не подходит всем?

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Такое меню состоит из овощей, фруктов, орехов, бобовых, макарон из твердых сортов пшеницы, круп, семян, рыбы и морепродуктов, а также оливкового масла.
Жители Средиземноморья уже получают достаточное количество тепла и солнца, что способствует выработке витамина D3 и йода, необходимых для работы щитовидной железы и обмена веществ. Они также питаются свежими и натуральными продуктами, получают необходимые белки, жиры, углеводы, антиоксиданты, витамины, минералы и растительную клетчатку, пишет sibdepo.ru.
В результате все эти факторы делают диету народа Средиземноморья настолько эффективной. Однако для жителей других регионов мира она может не принести таких же результатов.