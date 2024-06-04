Реально ли построить хороший дом в Нижнем Тагиле за месяц?

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Порядка 340 тысяч частных жилых домов было построено в России в 2023 году. На их возведение ушло свыше полутора триллионов рублей. В два раза больше домов купили на вторичном рынке и потратили на это почти 2,5 триллиона рублей. На ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) приходится половина всего жилья, введенного в эксплуатацию в прошлом году. На рынке загородной недвижимости обороты набирает сектор быстровозводимых домов.
Если в 2000-м году ипотеку под жилищное строительство брали 2-3% населения, то сегодня уже 15-16%. Однако и это не предел, — отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
По отметкам специалистов московской компании «Бэнстрой», за первые 10 дней работы на таком объекте можно залить фундамент: либо монолитную плиту, либо забивные сваи, если рельеф сложный. Далее на заводе изготавливают домокомплект. В цеху железобетонных изделий заливают панели, в которые уже заложены кабель-каналы под электрику, дверные и оконные проемы, а также вентиляционные короба. Под инфракрасными обогревателями конструкции застывают примерно за день. Параллельно в цеху деревообработки изготавливают элементы будущей крыши. Доску распиливают на детали и в специальной ванне с ниамидом обрабатывают их огнебиозащитой. Затем под прессом детали соединяют металлозубчатыми пластинами и получают стропильные фермы. Весь домокомплект на заводе изготавливают за сутки. Еще один день уходит на доставку.
Уже на месте рабочие за 4 дня собирают каркас, за 5 дней — крышу. Устанавливают окна, двери, заканчивают отделку, кладут кровлю. Через 35 дней в дом можно переезжать. Минус технологии — доставка. Привезти полуготовый дом гораздо сложнее, чем стройматериалы. А если участок расположен так, что крупной технике не подъехать, придется нанимать еще и кран-манипулятор.
В Свердловской области работают десятки компаний по быстрому возведению домов: Оптима96, МобиДом, ВагонДома, СипХаус, Бюгге и многие другие. Все они предлагают модульные дома, банные комплексы, хозяйственные постройки, бани, дачные беседки. В Нижнем Тагиле тоже есть такая организация — Спарта. С 2015 года ее специалисты строят дома на территории всего региона. Начиналось все с обыкновенных бытовок для садовых участков.
Мы используем технологию каркасного домостроения согласно СП 31/105 — 2002. Фундамент в основном свайно-винтовой, монтаж за 1-2 дня. Сборка каркаса занимает от 3 до 5 дней. Заезжать можно по факту принятия дома, то есть сразу же, если точнее, то в течение 2-3 месяцев с момента заключения договора. Большим минусом является рост цен на материалы, что может отпугнуть клиентов, но несмотря на это, услуга очень востребована, — рассказали TagilCity.ru в Спарте.
Одна из национальных целей — каждый год улучшать жилищные условия как минимум 5 миллионов человек и вводить в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров недвижимости. Решить эту задачу власти планируют во многом за счет развития частного домостроения. Пока основное препятствие — банки неохотно дают кредиты под эти цели. На рынке есть проблема недобросовестных подрядчиков, кроме того, нет стандартов оценки загородных домов, поэтому ликвидность объекта залога вызывает у банка сомнения.
На сегодняшний день большая часть строек производится по договорам подряда, что является большим риском для банков, которые неохотно финансируют такое строительство. Государство создало серьезный инструмент — льготные ипотеки. Но они большей частью работают на многоквартирные дома, — пояснил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Один из способов сделать загородное жилье доступнее — эскроу-счета. Механизм будет доступен для типовых проектов и только аккредитованных в банке подрядчиков. Планируется, что в будущем разработают и стандарты оценки загородных домов.
Один из самых важных элементов — перенесение на ИЖС опыта, который накоплен с точки зрения эскроу-счетов в многоквартирных домах. И если мы начнем массово производить комплектующие для строительства индивидуального жилого дома, то получится построить целые коттеджные поселки. Естественно, в этом плане уже получится привлечь серьезные организации, а не рабочих по договору подряда. Также можно привлечь строительные компании, которые готовы прийти на большой объем работ, — выразил свое мнение президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Эскроу не только защитят средства граждан от недостроя, срыва сроков и увеличения сметы, но и позволят взять ипотеку в том же банке, где открыт счет. Есть мнение, что с ними стройка неизбежно подорожает, ведь выбрать можно будет только одобренного банком подрядчика. А чем меньше аккредитованных компаний, тем дороже их услуги. Деньги клиента заморозят до сдачи дома, строить будут на средства банка. Поэтому, вероятно, прибавится еще и плата за обслуживание кредита. Однако эксперты все равно убеждены: чтобы рынок развивался, нужны разные механизмы и разные финансовые инструменты. Чем больше их будет, тем доступнее станет жилье.
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