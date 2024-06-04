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Быстровозводимые дома набирают популярность в Свердловской области

Реально ли построить хороший дом в Нижнем Тагиле за месяц?

4 июня 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney

Быстровозводимые дома набирают популярность в Свердловской области

Более трети россиян стремятся улучшить свои жилищные условия. Многие мечтают о собственном доме, а не о квартире, и хотят переехать в него сразу, а не тратить годы на строительство. Возможно ли собрать дом за месяц? Где искать быстрые технологии строительства? Подробности — в материале TagilCity.ru.

Порядка 340 тысяч частных жилых домов было построено в России в 2023 году. На их возведение ушло свыше полутора триллионов рублей. В два раза больше домов купили на вторичном рынке и потратили на это почти 2,5 триллиона рублей. На ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) приходится половина всего жилья, введенного в эксплуатацию в прошлом году. На рынке загородной недвижимости обороты набирает сектор быстровозводимых домов.

Если в 2000-м году ипотеку под жилищное строительство брали 2-3% населения, то сегодня уже 15-16%. Однако и это не предел, — отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Специальный проект ТПП РФ.Специальный проект ТПП РФ.
Специальный проект ТПП РФ.
Фото: tagilcity.ru

Как все происходит на самом деле?

По отметкам специалистов московской компании «Бэнстрой», за первые 10 дней работы на таком объекте можно залить фундамент: либо монолитную плиту, либо забивные сваи, если рельеф сложный. Далее на заводе изготавливают домокомплект. В цеху железобетонных изделий заливают панели, в которые уже заложены кабель-каналы под электрику, дверные и оконные проемы, а также вентиляционные короба. Под инфракрасными обогревателями конструкции застывают примерно за день. Параллельно в цеху деревообработки изготавливают элементы будущей крыши. Доску распиливают на детали и в специальной ванне с ниамидом обрабатывают их огнебиозащитой. Затем под прессом детали соединяют металлозубчатыми пластинами и получают стропильные фермы. Весь домокомплект на заводе изготавливают за сутки. Еще один день уходит на доставку.

Уже на месте рабочие за 4 дня собирают каркас, за 5 дней — крышу. Устанавливают окна, двери, заканчивают отделку, кладут кровлю. Через 35 дней в дом можно переезжать. Минус технологии — доставка. Привезти полуготовый дом гораздо сложнее, чем стройматериалы. А если участок расположен так, что крупной технике не подъехать, придется нанимать еще и кран-манипулятор.

Специальный проект ТПП РФ.Специальный проект ТПП РФ.
Специальный проект ТПП РФ.Специальный проект ТПП РФ.
Специальный проект ТПП РФ.Специальный проект ТПП РФ.
Специальный проект ТПП РФ.Специальный проект ТПП РФ.
Специальный проект ТПП РФ.Специальный проект ТПП РФ.
Специальный проект ТПП РФ.Специальный проект ТПП РФ.
Специальный проект ТПП РФ.Специальный проект ТПП РФ.
Специальный проект ТПП РФ.
Фото: tagilcity.ru

Что предлагают в Нижнем Тагиле?

В Свердловской области работают десятки компаний по быстрому возведению домов: Оптима96, МобиДом, ВагонДома, СипХаус, Бюгге и многие другие. Все они предлагают модульные дома, банные комплексы, хозяйственные постройки, бани, дачные беседки. В Нижнем Тагиле тоже есть такая организация — Спарта. С 2015 года ее специалисты строят дома на территории всего региона. Начиналось все с обыкновенных бытовок для садовых участков.

Мы используем технологию каркасного домостроения согласно СП 31/105 — 2002. Фундамент в основном свайно-винтовой, монтаж за 1-2 дня. Сборка каркаса занимает от 3 до 5 дней. Заезжать можно по факту принятия дома, то есть сразу же, если точнее, то в течение 2-3 месяцев с момента заключения договора. Большим минусом является рост цен на материалы, что может отпугнуть клиентов, но несмотря на это, услуга очень востребована, — рассказали TagilCity.ru в Спарте.
Фото: Спарта

Банки против. Как быть?

Одна из национальных целей — каждый год улучшать жилищные условия как минимум 5 миллионов человек и вводить в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров недвижимости. Решить эту задачу власти планируют во многом за счет развития частного домостроения. Пока основное препятствие — банки неохотно дают кредиты под эти цели. На рынке есть проблема недобросовестных подрядчиков, кроме того, нет стандартов оценки загородных домов, поэтому ликвидность объекта залога вызывает у банка сомнения.

На сегодняшний день большая часть строек производится по договорам подряда, что является большим риском для банков, которые неохотно финансируют такое строительство. Государство создало серьезный инструмент — льготные ипотеки. Но они большей частью работают на многоквартирные дома, — пояснил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Специальный проект ТПП РФ.Специальный проект ТПП РФ.
Специальный проект ТПП РФ.Специальный проект ТПП РФ.
Специальный проект ТПП РФ.
Фото: tagilcity.ru

Один из способов сделать загородное жилье доступнее — эскроу-счета. Механизм будет доступен для типовых проектов и только аккредитованных в банке подрядчиков. Планируется, что в будущем разработают и стандарты оценки загородных домов.

Один из самых важных элементов — перенесение на ИЖС опыта, который накоплен с точки зрения эскроу-счетов в многоквартирных домах. И если мы начнем массово производить комплектующие для строительства индивидуального жилого дома, то получится построить целые коттеджные поселки. Естественно, в этом плане уже получится привлечь серьезные организации, а не рабочих по договору подряда. Также можно привлечь строительные компании, которые готовы прийти на большой объем работ, — выразил свое мнение президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Специальный проект ТПП РФ.
Видео: tagilcity.ru

Эскроу не только защитят средства граждан от недостроя, срыва сроков и увеличения сметы, но и позволят взять ипотеку в том же банке, где открыт счет. Есть мнение, что с ними стройка неизбежно подорожает, ведь выбрать можно будет только одобренного банком подрядчика. А чем меньше аккредитованных компаний, тем дороже их услуги. Деньги клиента заморозят до сдачи дома, строить будут на средства банка. Поэтому, вероятно, прибавится еще и плата за обслуживание кредита. Однако эксперты все равно убеждены: чтобы рынок развивался, нужны разные механизмы и разные финансовые инструменты. Чем больше их будет, тем доступнее станет жилье.

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