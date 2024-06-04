Реально ли построить хороший дом в Нижнем Тагиле за месяц?

Эскроу не только защитят средства граждан от недостроя, срыва сроков и увеличения сметы, но и позволят взять ипотеку в том же банке, где открыт счет. Есть мнение, что с ними стройка неизбежно подорожает, ведь выбрать можно будет только одобренного банком подрядчика. А чем меньше аккредитованных компаний, тем дороже их услуги. Деньги клиента заморозят до сдачи дома, строить будут на средства банка. Поэтому, вероятно, прибавится еще и плата за обслуживание кредита. Однако эксперты все равно убеждены: чтобы рынок развивался, нужны разные механизмы и разные финансовые инструменты. Чем больше их будет, тем доступнее станет жилье.