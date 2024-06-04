РЭО: Предложение «Ресурса» о заполнении поездов вторсырьем поможет в вывозе отходов

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» предложила заполнять вторичными ресурсами поезда, возвращающиеся пустыми с дальних территорий. Это предложение вошло в решение Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.
Исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова обратила внимание на наличие острых проблем в области обращения с твердыми коммунальными отходами на удаленных и труднодоступных территориях. Ассоциация предложила такой выход, как использование пустых железнодорожных составов для перевозки вторичного сырья при условии соблюдения всех санитарных норм и требований по обращению с группами однородных отходов, которые относятся к 1–5 классам опасности, сообщает 56orb.ru.
Эта инициатива была включена в решение совета. Предложение направили на рассмотрение в Минпромторг России, а также другим заинтересованным федеральным органам.
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев подчеркнул актуальность проблемы вывоза ТКО из удаленных районов. Он считает, что в этом направлении нужно прилагать особые усилия. РЭО полностью поддерживает предложение ассоциации и призывает заинтересованные ведомства к его рассмотрению. Основная цель реализации данной идеи заключается в обеспечении экологической безопасности и комфорта граждан, проживающих в этих регионах, отметил Денис Буцаев.
Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы реализации логистического потенциала регионов Дальнего Востока» состоялся в Москве.
Отметим, РЭО был создан в 2019 году по указу президента РФ с целью разработки комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране и создания экономики замкнутого цикла.