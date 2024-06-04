РЭО: Предложение «Ресурса» о заполнении поездов вторсырьем поможет в вывозе отходов

Исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова обратила внимание на наличие острых проблем в области обращения с твердыми коммунальными отходами на удаленных и труднодоступных территориях. Ассоциация предложила такой выход, как использование пустых железнодорожных составов для перевозки вторичного сырья при условии соблюдения всех санитарных норм и требований по обращению с группами однородных отходов, которые относятся к 1–5 классам опасности, сообщает 56orb.ru.