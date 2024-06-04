Режим НМУ продлен в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Предупреждение о смоге сохраняется, так как условия неблагоприятны для рассеивания вредных веществ в воздухе, рассказали в УГМС.
Вышеуказанный режим в регионе объявлен I степени. В вечернее время 5 июня предупреждение будет отменено.
Напомним, данный режим степени повышенной опасности в Нижнем Тагиле был объявлен с 29 мая до 3 июня 2024 года.
В этот период 31 мая горожане пожаловались на выбросы с металлургического завода, из-за которых у людей начались аллергические реакции.