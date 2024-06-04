tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Режим НМУ продлен в Свердловской области

Режим НМУ продлен в Свердловской области

4 июня 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в Свердловской области продлен с 20:00 3 июня до 20:00 5 июня 2024 года.

Предупреждение о смоге сохраняется, так как условия неблагоприятны для рассеивания вредных веществ в воздухе, рассказали в УГМС.

Вышеуказанный режим в регионе объявлен I степени. В вечернее время 5 июня предупреждение будет отменено.

Напомним, данный режим степени повышенной опасности в Нижнем Тагиле был объявлен с 29 мая до 3 июня 2024 года.

В этот период 31 мая горожане пожаловались на выбросы с металлургического завода, из-за которых у людей начались аллергические реакции.

Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз
Узнать подробнее
Читайте также:
Два дня подряд: сероводород превысил нормативы в Нижнем ТагилеВГОК загрязняет воздух и игнорирует предписания, выбросы с НТМК накрыли Нижний ТагилВГОК загрязняет воздух Нижнего Тагила и игнорирует предписание
#Елизавета Зиборова#Экология#Свердловская область#Воздух#Предупреждение#УГМС#Продление#Екатеринбург#Загрязнение воздуха#Режим НМУ
Подпишитесь
Культурно-образовательный центр на Гальянке в Тагиле приобретает очертания
Вчера, 15:12
Школьник из Екатеринбурга победил в телевикторине «Умницы и умники»
Сегодня, 03:16
Сотни детей из обстреливаемых регионов примет Свердловская область
Вчера, 15:29
Топ-3 самых востребованных профессий в Свердловской области
Сегодня, 05:54
Житель поселка под Нижним Тагилом украл паспорт и три телефона у знакомого из мести
Сегодня, 06:08
В Екатеринбурге начнется суд из-за драки двух мам в детском саду
Сегодня, 06:54
"