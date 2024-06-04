Самый большой джекпот и Китайская стена: 5 поразительных фактов о лотереях

Многие люди принципиально не играют в лотереи, так как считают, что их устроители каким-то образом обманывают участников розыгрыша. Таким скептикам обязательно понравится история о французском писателе Вольтере, который в начале 18 века сам смог обмануть устроителей одной из лотерей. В 1729 году власти Парижа проводили розыгрыши с целью погасить муниципальные облигации. Счастливчики каждый месяц получали возможность выиграть до 500 тысяч ливров, крупную по тем временам сумму. Вольтер и его друг, математик Шарль Мари-де ла Кондамин, подсчитали, что из-за ошибки в расчетах общая стоимость всех лотерейных билетов была ниже суммы обещанного джекпота. Просчитав все риски, хитрые французы просто скупили весь тираж и сорвали джекпот.