Самый большой джекпот и Китайская стена: 5 поразительных фактов о лотереях

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
Удивительно, но слово «лотерея» звучит одинаково на всех языках мира и восходит к итальянскому слову lotto, что означает «доля». Итальянское же слово произошло от прагерманского слова xlautaz, которое означало «жребий». И это неудивительно: в древности лотереи вовсе не были развлечением, а от результатов розыгрыша могла зависеть жизнь.
Люди с древности устраивали различные розыгрыши призов. Правда, иногда «призы» были сомнительные. Например, в мифах Древней Греции упоминается о некоем розыгрыше, во время которого воины должны были тянуть из золотого шлема камушки. Вытянувший нужный камушек получал право на битву с Зевсом, верховным богом древних греков. Исход поединка всегда был один — смерть. Однако для воина такая смерть считалась величайшей привилегией.
Многие люди принципиально не играют в лотереи, так как считают, что их устроители каким-то образом обманывают участников розыгрыша. Таким скептикам обязательно понравится история о французском писателе Вольтере, который в начале 18 века сам смог обмануть устроителей одной из лотерей. В 1729 году власти Парижа проводили розыгрыши с целью погасить муниципальные облигации. Счастливчики каждый месяц получали возможность выиграть до 500 тысяч ливров, крупную по тем временам сумму. Вольтер и его друг, математик Шарль Мари-де ла Кондамин, подсчитали, что из-за ошибки в расчетах общая стоимость всех лотерейных билетов была ниже суммы обещанного джекпота. Просчитав все риски, хитрые французы просто скупили весь тираж и сорвали джекпот.
В Китае лотереи существовали с незапамятных времен и были очень популярны среди местного населения. А прибыль от розыгрышей хитрые китайские правители использовали в своих целях, финансируя крупные государственные проекты, на которые в казне не было денег. В частности, считается, что на доходы от лотерей была построена часть Великой Китайской стены.
Играя в лотерею, можно сорвать невиданное, баснословное богатство. Именно это произошло с Эдвином Кастро, жителем солнечного американского штата Калифорния в 2022 году. В одном из розыгрышей лотереи Powerball он выиграл 2,04 млрд долларов, так как оказался единственным человеком, угадавшим все цифры. Это самый большой выигрыш в истории всех лотерей мира. Правда, в итоге Эдвин получил намного меньшую сумму. По правилам, выплаты должны были поступать равными долями в течение 29 лет. Но так как американец не захотел ждать, то ему выплатили только 997,6 миллиона долларов.