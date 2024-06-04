Школьник из Екатеринбурга победил в телевикторине «Умницы и умники»

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Регион стал одним из двух десятков субъектов, где проводится конкурс среди учеников школ для участия в викторине. Ее победители без вступительных экзаменов зачисляются в МГИМО.
Еще один школьник из Свердловской области стал призером телевикторины. Это ученик школы №34 из Каменска-Уральского Матвей Чигинцев. Он получит льготу при поступлении в вуз, сообщает департамент информполитики региона.
Напомним, школьники из Нижнего Тагила стали призерами регионального этапа Российской олимпиады по робототехнике. Проходило мероприятие в Верхней Пышме.