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Школьник из Екатеринбурга победил в телевикторине «Умницы и умники»

Школьник из Екатеринбурга победил в телевикторине «Умницы и умники»

4 июня 2024, 03:16
Фото: Департамент информполитики
Школьник из Екатеринбурга Кирилл Епишенков победил в XXXII сезоне телевикторины «Умницы и умники». Такая возможность у него появилась благодаря отбору, который был введен в регионе в 2023 году.

Регион стал одним из двух десятков субъектов, где проводится конкурс среди учеников школ для участия в викторине. Ее победители без вступительных экзаменов зачисляются в МГИМО.

Еще один школьник из Свердловской области стал призером телевикторины. Это ученик школы №34 из Каменска-Уральского Матвей Чигинцев. Он получит льготу при поступлении в вуз, сообщает департамент информполитики региона.

Фото: Департамент информполитики

Напомним, школьники из Нижнего Тагила стали призерами регионального этапа Российской олимпиады по робототехнике. Проходило мероприятие в Верхней Пышме.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Конкурс#Победа#Школьник#Екатеринбург
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