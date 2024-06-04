tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Штормовое предупреждение из-за ветра и оивней выпустили в Свердловской области

Штормовые ветра и ливни с грозами надвигаются на Свердловскую область

4 июня 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney

Штормовое предупреждение из-за ветра и оивней выпустили в Свердловской области

Штормовое предупреждение из-за ветра и ливней с грозами выпустили спасатели Свердловской области. По их данным, до конца дня 4 июня и местами в регионе 5 июня будет неблагоприятная погода.

Также прогнозируется град. Порывы ветра при этом могут достигать 25 метров в секунду.

Согласно прогнозу УГМС на 5 июня, ветер будет иметь порывы до 10 метров в секунду. Однако во время грозы он будет усиливаться до 20 метров в секунду. А вот местами в регионе порывы достигнут 25 метров. При этом направление ветра будет южное.

Что касается температуры, то в дневное время потеплеет до +22…+27 градусов. В северной части региона столбики термометров будут не так сильно прогреты. Температура достигнет +19 градусов.

Напомним, в текущую рабочую неделю в Нижнем Тагиле также прогнозируются дожди. Но при этом прогнозируется жаркая погода. В один из дней в городе даже будет магнитная буря.

Магнитные бури в Свердловской области в июне 2024 года: когда ждать и как готовиться
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Ураган#Град#Гроза#Ливень#Штормовое предупреждение#Экстренное предупреждение#Природа#Екатеринбург
Подпишитесь
Режим НМУ продлен в Свердловской области
Сегодня, 07:23
В больнице №4 Нижнего Тагила временно не работают городские телефоны
Сегодня, 09:39
Дожди и ливни придут в Свердловскую область
Сегодня, 08:46
Школьник из Екатеринбурга поборется за звание лучшего кондитера
Сегодня, 07:42
Самый большой джекпот и Китайская стена: 5 поразительных фактов о лотереях
Сегодня, 10:08
Антитеррористические учения пройдут в двух округах Свердловской области
Сегодня, 09:50
"