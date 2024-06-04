Штормовые ветра и ливни с грозами надвигаются на Свердловскую область

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Также прогнозируется град. Порывы ветра при этом могут достигать 25 метров в секунду.
Согласно прогнозу УГМС на 5 июня, ветер будет иметь порывы до 10 метров в секунду. Однако во время грозы он будет усиливаться до 20 метров в секунду. А вот местами в регионе порывы достигнут 25 метров. При этом направление ветра будет южное.
Что касается температуры, то в дневное время потеплеет до +22…+27 градусов. В северной части региона столбики термометров будут не так сильно прогреты. Температура достигнет +19 градусов.
Напомним, в текущую рабочую неделю в Нижнем Тагиле также прогнозируются дожди. Но при этом прогнозируется жаркая погода. В один из дней в городе даже будет магнитная буря.