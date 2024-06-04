Штормовые ветра и ливни с грозами надвигаются на Свердловскую область

Согласно прогнозу УГМС на 5 июня, ветер будет иметь порывы до 10 метров в секунду. Однако во время грозы он будет усиливаться до 20 метров в секунду. А вот местами в регионе порывы достигнут 25 метров. При этом направление ветра будет южное.