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Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

В Екатеринбурге 300 человек эвакуировали из горящей многоэтажки

Спасатели эвакуировали 300 человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге

4 июня 2024, 15:55
Фото: ГУ МЧС Свердловской области

В Екатеринбурге 300 человек эвакуировали из горящей многоэтажки

В числе тех, кого вывели из дома в Ремесленном переулке, 20 детей. Также екатеринбургские пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры

Загорелась одна из квартир на 17 этаже высотки. На верхних этажах возникло сильное задымление, однако 50 человек покинули дом самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.

В горящей квартире оставался мужчина, его вывели спасатели. Всего горящий подъезд дома покинули около 300 жильцов.

Фото: ГУ МЧС Свердловской области

Сообщается, что открытое горение было зафиксировано на площади 57 кв. м.

В Нижнем Тагиле из окна горящей квартиры выпал мужчина.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Эвакуация#Многоэтажка#Люди#18+#Екатеринбург#МЧС
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