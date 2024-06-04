Спасатели эвакуировали 300 человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Загорелась одна из квартир на 17 этаже высотки. На верхних этажах возникло сильное задымление, однако 50 человек покинули дом самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.
В горящей квартире оставался мужчина, его вывели спасатели. Всего горящий подъезд дома покинули около 300 жильцов.
Сообщается, что открытое горение было зафиксировано на площади 57 кв. м.
В Нижнем Тагиле из окна горящей квартиры выпал мужчина.