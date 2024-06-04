Спортсмен из Екатеринбурга умер во время полумарафона в Москве

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Молодой человек бежал расстояние в 20 километров. После того, как он пробежал 15 километров, у него ухудшилось состояние. По словам его жены, он получил солнечный удар и впал в кому, пишет Е1.
Участник спортивного мероприятия впал в коматозное состояние, а спустя несколько дней он скончался в институте Склифосовского. У него отказали сначала почки, потом легкие и остальные органы.
Известно, что из Екатеринбурга он вместе с женой два года назад переехал в Москву. Максим профессионально занимался футболом, а также несколько раз в неделю бегал и посещал фитнес-клуб.
Напомним, в Нижнем Тагиле умер 31-летний баскетбольный тренер от последствий инсульта.